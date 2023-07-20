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20/07/2023

各國醫學界宣布：脂肪肝改名！點解新名要用「代謝性脂肪肝病」？原因竟然係舊名錯重點？

#識食 #健康 #脂肪肝 #非酒精性脂肪肝病 #代謝性脂肪肝病 #肥胖 #高膽固醇 #糖尿病 #酒精 #非酒精
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　　我們常稱的脂肪肝，全名一直都是「非酒精性脂肪肝病」，英文簡稱為NAFLD。名稱含有「非酒精性」，主要是去區分與長期酗酒引致的肝病。

 

　　可是，將脂肪肝病與酒精放在一起，其實令人更混淆。例如，怎樣算是長期？怎樣才算過量酒精？當診症時太過注重酒精用量，病人又未必會分享真正酒精使用量的情況下，反而會導致診斷延誤，將重點錯放於有否長期飲用酒精，而非肝病病情。

 

（圖片由作者提供）

 

　　事實上，數據發現，非酒精性脂肪肝病一直都與肥胖、高膽固醇、糖尿病有關；再者，非酒精性脂肪肝患者死亡主因未必是肝癌或肝硬化，反而與心血管疾病有關。因此，醫學界希望將非酒精性脂肪肝疾病的重點放回代謝綜合症。

 

新名為「代謝性脂肪肝病」

 

　　改名事宜其實已經商討了多年，終於數星期前於6月尾，各國醫學界終於聯合登刊，正式宣布將脂肪肝改名，名稱從：

 

　　非酒精性脂肪肝病 Non-alcoholic fatty liver disease（NAFLD）

 

改為：

 

　　代謝性脂肪肝病 Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease（MASLD）

 

　　代謝性脂肪肝診症條件也因此而改變

 

　　從前，非酒精性脂肪肝診斷需符合兩個條件：

 

一. 沒有長期過量飲酒

二. 沒有其他慢性肝病，例如乙型／丙型肝炎等

 

　　從以上字眼也看到，之前的診斷條件是排他性，即是著重如果「沒有」，就能診斷。

 

　　新名代謝性脂肪肝病，診斷條件並非排他，而是著重囊括代謝異常，出現脂肪肝再加以下任何一個症狀，就可診斷：

 

一. 體重過重（亞洲人士BMI超過23）

二. 二型糖尿病

三. 具有兩項以下代謝異常的症狀

●    亞洲男士腰圍超過90厘米；女士超過80厘米

●    血壓高過130／85 mmHg

●    三酸甘油脂超過1.7 mmol／L

●    男士HDL低過1.0 mmol／L；女士低過1.3 mmol／L

●    糖尿病前期（HgA1C 5.7%至6.4% ）

●    胰島素抗性HOMA-IR高過2.5

●    C反應蛋白超過2 mg／L

 

　　由此可見，酒精是否攝取過量或是否算是長期已不再是診斷項目之一，也不需要排除有沒有慢性肝病。

 

（圖片由作者提供）

 

代謝指標一出現異常就要積極處理

 

　　在我的客戶中，緊急向我諮詢的，多是「突然」被診斷脂肪肝的。希望藉著這次改名，令大眾對於預防脂肪肝有更深的認識，特別是當代謝指標一出現異常，即是三高其中一高情況（高血壓、高三酸甘油脂、二型糖尿病）一出現，就積極利用健康飲食及生活方式，去預防病情惡化至脂肪肝。代謝性脂肪肝飲食一般是與高膽固醇飲食相對應，詳細個人飲食指南請諮詢註冊營養師。

 

 

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