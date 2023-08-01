潮濕、悶熱的夏季，是濕疹容易發作的季節。因氣候濕熱，最常見是因大量排汗而刺激皮膚，使濕疹惡化。夏季濕疹容易發生在身體摺縫處、腋下、頸部、腰帶纏繞處等，皮膚上起小紅疹，有刺癢的感覺，愈癢愈去抓搔，搔破會流出液體，令人奇癢難受，甚至影響患者日常生活，造成精神負擔。

夏日好冷飲誘發濕疹

註冊中醫師張立彤表示，由於夏天炎熱，令人頻喝冷飲，使脾胃功能減弱，以至水濕的代謝失調，水濕停留在體內，發於外成爲濕疹。濕疹為中醫皮膚科最常見的一種病，大致分為局限和泛發兩大類。泛發於全身、浸淫遍體的叫「浸淫瘡」；周身遍起紅粟，瘙痒極甚者為「粟瘡」；抓之出血的叫「血風瘡」等。

中醫角度認為，皮膚病雖發於肌膚，但與內臟關係密切，外治往往不能根治，即所謂「有諸內必形諸外」。因此，治療濕疹要根據整體特點，給予施證辨治，同時調理臟腑。濕疹患者多數先天稟賦不足，內因以心火、脾濕為主，可因心緒煩擾，心火內生，導致濕熱；又由於飲食不慎，脾失健運，濕從內生，濕與熱合外走肌表而生濕疹。外因是復感風、熱、濕、燥等病邪客於肌膚，內外之邪相搏，充於腠理，蘊結於皮膚而發病。而患者久病傷陰耗血、血虛生風燥又令皮失所養。

濕疹需遵醫囑戒口

張醫師指出，戒口是中醫治病的一個特點，意思是說，在服用某種藥物時，要針對性地禁食一些對治療不利的食物。中醫學認為飲食與濕疹關係密切，尤其脾胃欠佳的人，因為脾胃不好，不能將食物中的某些物質進行正常代謝吸收轉化，而使這些物質成為身體內多餘的病理產物，不少濕疹病人的病情可能已經治療得七七八八，而因為吃了某些病人不適合的食物後再次引發濕疹，前功盡廢。

現代醫學認爲引發濕疹的成因是血清中的免疫球蛋白IGE較高，對某些食物或物質特別過敏，例如海產類食物，這與中醫學中認為「發物」相似，即「致敏食物」，故濕疹患者應避免進食，這些海產類包括：

魚

蝦

蟹

蠔

蜆

另外，在中醫的文獻之中，濕疹亦稱「濕毒瘡」或「濕氣瘡」。所謂「毒」，是指一些熱毒，令身體產生排斥及敏感反應。至於「濕」，是指身體機能受濕阻以致人體中水的運行停滯不順。故日常飲食應避免一些濕熱的食物，例如：

芒果

芋頭

榴槤

菠蘿

酒類

辛辣食物

或其他燒烤料理

夏日舒緩濕疹輔助食療推介

冬瓜綠豆豬腱湯

材料：冬瓜（連皮連核）1斤、綠豆1両、魚腥草5錢、生薏米1両、豬腱半斤、蜜棗2粒

製法：先將冬瓜（連皮連核）洗淨切塊，豬腱洗淨切塊用姜氽水，其他材料洗淨，把魚腥草以煲湯袋盛好，連同所有材料加7碗水共入煲，以大火煲滾後轉文火煲約一至兩個小時至綠豆熟爛，撈起煲湯袋，加鹽調味，即可飲用

功效：清熱解毒，利水去濕。適合濕熱型濕疹患者，發病迅速，患處灼熱或見紅斑、滲水，煩躁不安，大便偏乾，小便黃赤，舌質紅，苔黃或黃膩

黨參蓮藕瘦肉湯

材料：茯苓6錢、黨參5錢、蓮子1両、扁豆1両、赤小豆1両、生薏米1両、綠豆5錢、陳皮1角、蓮藕半斤、豬瘦肉半斤

製法：先將豬肉洗淨汆水，蓮藕洗淨切塊，其他材料亦浸、洗乾淨，加八碗水共入煲，以大火煲滾後轉文火煲約一小時，加鹽調味，即可飲用

功效：健脾清熱利濕。適合脾濕型濕疹患者，皮損黯淡微紅，或乾燥脫屑，面色無華，胃口差，大便溏薄，小便不黃，舌淡苔白。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。