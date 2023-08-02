現代人愈來愈注重健康，不少人都會調節自己的飲食習慣或改善生活習慣，減少自己患病的機會。近日有研究指出，每日養成一項生活習慣，有機會降低罹患特定癌症的風險達32%。到底大家要養成甚麼習慣呢？

每日都要做一件事！(圖片來源：Unsplash@Renáta-Adrienn)

癌症屬香港疾病的頭號殺手，每年都有很多人患上肺癌、大腸癌等等，所以大家都一直希望降低自己患癌風險，不想有一天會輪到自己。近日，澳洲雪梨大學Charles Perkins Center的教授Emmanuel Stamatakis帶同其團隊在《美國醫學會期刊：腫瘤學》JAMA Oncology刊登了一篇有關激烈體能活動及罹患癌症風險的研究。

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團隊花了7年時間，紀錄了22,398名平均62歲受試者的日常活動及癌症狀況，最後發現只要每日進行適量的劇烈間歇性體力活動，比完全沒有做的人，罹患癌症風險大大下降！但到底是甚麼劇烈間歇性體力活動呢？每日又要進行多久呢？原來在研究中，都有提到的！

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