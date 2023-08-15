不論男女，要以透亮健康的肌膚示人，護膚步驟絕對是一步都不能少。平日在潔面後，不少人也會用上爽膚水或化妝水，除了作保濕，亦有說法指可助後續護膚品吸收，是護膚重要的一環。近日消委會測試了市面上25款爽膚水產品，發現有樣本酒精濃度高達34%，亦有9款檢出致敏香料，過度使用或會令皮膚變得乾燥，甚至增加致敏風險，則睇消委會分享！

是次消委會測試一共涵蓋了25款爽膚水或化妝水樣本，價錢由$69至$470不等，主要購自化妝品專門店、零售店、百貨公司及網上平台。

9款檢出受限致敏香料

根據歐盟的《化妝品法規》，現時共26種常見致敏香料，當中有4種更被定為禁用物質。是次測試結果顯示，全部樣本均沒有檢出4種禁用的致敏香料，不過有9款樣本共檢出6種受限制使用的致敏香料：

檢出芳樟醇： L'Oréal完美淨白爽膚水（#16）、Collagen by Watsons彈潤保濕養膚水（#17）、Bobbi Brown水盈礦物保濕水（#19）、innisfree濟州香榧調理爽膚水（#22）、Aesop In Two Minds Facial Toner（#23）、Origins淨肌控油活膚水（#25）

#16 L'Oréal 完美淨白爽膚水 $69/200ml

#19 Bobbi Brown水盈礦物保濕水$350/200ml

檢出香茅醇：belif尤加利清爽控油爽膚水（#14）、Collagen by Watsons彈潤保濕養膚水（#17）、MUJI水凝保濕爽膚水－清爽（#21）

#14 belif 尤加利清爽控油爽膚水 $220/200ml

檢出香葉醇：Collagen by Watsons彈潤保濕養膚水（#17）、Bobbi Brown水盈礦物保濕水（#19）、MUJI水凝保濕爽膚水－清爽（#21）、Origins淨肌控油活膚水（#25）

#21 MUJI 水凝保濕爽膚水 $118/200ml

檢出檸檬烯：Bobbi Brown水盈礦物保濕水（#19）、innisfree濟州香榧調理爽膚水（#22）、Origins淨肌控油活膚水（#25）

#25 Origins淨肌控油活膚水 $225/150ml

是次測試中，「Origins」（#25）檢出了4 種致敏香料，為9款中最多。而「Collagen by Watsons」（#17）和「Bobbi Brown」（#19）檢出3種致敏香料；「MUJI」（#21）和「innisfree」（#22）則各自檢出2種致敏香料。

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