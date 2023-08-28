日本政府自 8 月 24 日起把福島第一核電站的核污水排放至太平洋，香港、澳門、內地、台灣、韓國等地隨即掀起搶鹽潮，原因離不開擔心日後的海鹽受輻射污染，以及誤信碘鹽可抗輻射的傳聞。今次編輯部為大家拆解 7 個食鹽 FAQ，解說到底核污水排海會否影響海鹽的食用安全？若家中囤積了食鹽，又該如何儲存？原來鹽也有食用期限！

問︰食鹽有分不同種類？

答︰講起食鹽，大家是最熟悉的一定是海鹽，海水在蒸發後結晶，經日曬、粉碎、洗滌、乾燥等多工序製成鹽粒。當中最矜貴要數「鹽之花」，靠人手於鹽池採收最表層的雪白鹽粒。除此之外，坊間還有岩鹽、湖鹽、燒鹽，以及各種精製食鹽。

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● 岩鹽︰採自高山的天然食鹽，鹽晶在岩石中結合多種礦物質，經長時間氧化，形成粉紅色的岩鹽，質地較堅硬脆口，近年流行的喜馬拉雅岩鹽正是岩鹽的一種。

● 燒鹽︰以高溫燒煮或日曬方式，將海水濃縮製成鹽。這種燒鹽在日照較不強烈的地區，如日本東北、沖繩和東京外海島嶼一帶較為常見。

● 湖鹽︰來自受地殼變動、氣候轉變等因素而變成內陸鹽湖的海洋水域，鹽湖湖水經曝曬、採收等工序而製成。

● 餐桌鹽︰將鹽溶解後，去除雜質及有害污染物，並重新結晶製成。

● 低鈉鹽︰在食鹽混入一定分量的鉀鹽，以減少鈉質的攝入。

● 煙燻鹽︰將海鹽以炭火低溫煙燻，變成淺灰棕色。

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