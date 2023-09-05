家裏放點綠葉植物，固然加添綠油油的養眼色系，更能為平淡的生活注入生氣。有陽光有水，又空氣流通，植物就能快樂地在家裏成長嗎？搬新家之初，興高采烈地從花市帶回來好些盆栽，卻一天一天的消瘦倒下。如是，植物換過一盆又一盆，一種又一種，才漸漸掌握新家適合擺放的植物。原來，不是所有植物都適合室內環境的。

茄子天然嬌艷的紫色，全因其天然花青素。但是，這艷麗的紫色不好保存，容易隨著高溫而流失。滿心歡喜地把茄子放入料理中煮，一經加熱，茄子皮便隨之而變色，黑嚕嚕的令食慾大減。試過網路上的各種方法，不管加入鹽水裏煮，或是泡浸於加入了醋和鹽的水裏，始發現食油才是最佳的鎖色恩物。難怪茶餐廳桌上的茄子，都是油光滿面的。

幫助植物適應新家，需要的是心思和觀察。聽說蕨類植物適合放浴室裏，沒想不到過了兩三天，原本健康嫩綠的羊齒蕨納悶得生出黃葉來。兩三天再過去，長出的黃葉變更多。心怕它就此離開，帶它逃離至窗邊陽光可及的位置。一周過去，羊齒蕨開始長出一點嫩葉，滿意地以綠葉作回答。

外出吃飯，茄子和油膩常常掛勾在一起。嬌美的紫色背後，放茄子的盤子底下，積滿了油。想吃得健康，茄子最好在家裏自己煮。先將茄子放入已調和鹽與醋的水裏泡（也有調味的作用啦），再放在燒熱的鍋子中，只要適度的加入食油，只要加入的油剛好蓋住茄子的皮，嬌艷的紫色便願意留下來。

看似簡單的事，有著一套人生智慧。用心，大概成關鍵。

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