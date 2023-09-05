近年AI的到來成爲科技奇異點，一些廉價勞動力將被科技所取代。後疫情時代來臨，人類的工作模式漸漸轉變爲Work From Home。然而，多食少動的生活模式亦爲人類帶來不少「富貴病」，高血脂症便是其一。聽聽專家的指導與建議，今期請來孫平良教授與大家分享防治高血脂食物－西芹和芹菜。

年紀輕輕 揮「脂」不去

孫教授比喻人體的血液如汽車中汽油，血漿中膽固醇或甘油三酯含量高，就相當於汽油中的雜質多或油路不通暢，令高血脂及其併發症的發生不可避免。血脂包含膽固醇、甘油三脂、磷脂、脂肪酸等，當其中一種持續高於正常指標，則稱為高血脂症。血脂過高的原因多被認爲與飲食不節有直接關係，進食高脂類食物過多，同時缺乏運動而造成。中老年人患上高血脂症後，可引起動脈粥樣硬化，乃至心腦血管疾病，分分鐘危及生命，其嚴重性不容忽視。

高血脂症認知誤區：

X 肥人才有高血脂

年齡、性別、遺傳及其他疾病史都有可能引起膽固醇異常。很多瘦人或素食者以為自己絕不會發生血脂偏高，都是錯誤的認知。

X 高血脂就血黏稠

高脂血症的患者血液可能會黏稠，血液黏稠的患者不一定患上高脂血症。

中醫學認識高血脂

孫教授表示，高血脂症應屬於中醫學「眩暈」、「胸痹」、「痰症」、「心悸」等範疇。外因是進食過多含脂肪和膽固醇類之肥膩甘甜厚味食物，內因老年衰弱或先天不足造成腎的陰陽失調。其病機是肝腎虧損，痰瘀內阻。飲食當以養肝益腎、化瘀袪痰為原則。

中國芹菜 (左)與西芹。

降血脂食物首推芹菜

高血脂患者平時必須小心注意飲食，少吃蝦蟹、魷魚、貝類等高膽固醇食物，少吃肥肉及動物內臟。多食高蛋白、低膽固醇食物如雞肉、牛肉、豬瘦肉、魚肉等；常食高纖維蔬菜如冬瓜、木耳、白蘿蔔、粟米、黃豆、紅薯、青瓜、馬蹄、山楂、紫菜、花生、蒜頭等，都有助於降低血脂。

孫教授推薦多吃西芹預防高血脂症。《呂氏春秋》謂：「菜之美者，有雲夢之芹」。中醫學認為，芹菜味甘、苦，性涼，入肝經，具有平肝清熱、健胃下氣、利濕治淋等功效。現代研究證實，芹菜有降血壓、降低血清膽固醇、利尿消腫的作用，且富含鐵質、鈣質、磷質和粗纖維素，可預防腸癌發生，可說是一種藥食兩用的佳品。近年，芹菜榨汁的保健飲品備受推崇，但注意脾胃虛寒者、慢性腹瀉者不宜多食；本品亦不宜久煎久炒。

芹菜降脂食療推介

西芹蘋果汁

材料：西芹1至2條，蘋果1個，少量蜂蜜

做法：將材料洗淨切塊，放入攪拌機內，加入適量清水攪拌均勻，最後調入蜂蜜即可

功效：清熱生津；可消炎去腫，降低血壓、血清膽固醇

百合雲耳炒芹菜

材料：芹菜或西芹1斤、雲耳3錢、鮮百合4兩、瘦肉4兩、腰果適量、上湯適量

做法：雲耳洗淨泡發切絲；豬肉洗淨切絲汆水；西芹洗淨削皮去粗筋切段；鮮百合及腰果洗淨待用；薑葱先入鍋爆香，隨後下肉絲、雲耳、百合、腰果乾拌炒片刻，再下芹菜共炒，起鍋前加鹽和上湯適量，翻炒幾下即可

功效：補肝益腎

孫平良教授，廣西中醫藥大學第一附屬醫院仙葫院區普外/肛腸科主任，中國老年保健協會肛腸分會副主任委員，世界中醫聯合會肛腸分會常務委員，廣西醫師協會營養師專業委員會常務委員等。孫教授致力於開展胃腸肛腸疾病的微創外科治療以及圍手術期的中西醫防治，主持國家自然科學基金專案3項、省及廳級專案5項，參編著作3項，專利5項，發表學術論文50餘篇。