離中秋節尚餘幾星期，大家除了開始訂購各式月餅，當然不少得品嘗當造的應節柚子。香港常見的柚子品種有︰沙田柚、泰國金柚及台灣文旦柚，今次主要為大家解構這三種常見柚子的味道特色、揀柚貼士，以及開柚方法。

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【沙田柚】

來自內地的沙田柚呈葫蘆形，味道香甜且厚皮，可用來製作燈籠或傳統功夫菜—蝦子柚皮。

【泰國金柚】

泰國金柚的外形則較圓扁，柚肉呈粉紅色，入口甜香清爽且柚味重，楊枝金露、泰式柚子沙律也用它入饌，最好待金柚表皮漸轉黃色時才食用。

【台灣文旦柚】

近年大熱的台灣文旦柚於 8、9 月盛產，看起來比一般柚子小，形狀頭尖底寬有如不倒翁，但勝在皮薄清甜超多汁。有別於其他品種，文旦需於室溫擺放至皺皮變黃，「收水」後提高甜度才最好吃。

（圖片來源︰unsplash）

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