8月尾在某些國家出現的搶鹽潮，其實也令很多人感覺驚訝，12年前福島核故事件發生後，同樣出現過，為何歷史不斷重演？

大家冷靜過後，可讓我分享我在此三星期收到的查詢。總括收到的問題，可分類以下兩大類：

1. 需要買定幾包海鹽？

2. 有甲狀腺問題需要碘質，但買不到鹽，怎辦？

（圖片由作者提供）

就讓我在此拆解兩個關於鹽的誤解。

誤解一：因為擔心海水問題想買定幾包鹽

實情：鹽不一定從海洋提取的

相信，有些人搶鹽，多數見到人搶自己也搶。其實，鹽不一定是從海洋提取的，大部分都是從地下鹽礦提取的，也有提取自高山岩石或湖水。例如，售賣得最多的白色幼鹽餐桌鹽（Table salt），是從地下鹽礦提取的。鹽礦是較陳年的海水殘餘物，乾涸後形成的沉澱石。食鹽生產商會用水洗滌及溶解沉澱物，然後真空蒸發鹽水而形成晶體。之後生產商淨化去除污染物及其他礦物質，然後添加抗結劑，所以餐桌鹽都一粒粒分開不會黐著。信譽良好的鹽生產商，一般都會清楚註明鹽是從哪裏來的，例如海鹽、岩鹽等都會清楚註明來源處。有些海鹽生產商甚至會清楚標明，產品是從那個海洋提取的。如果來源不明，或字眼含糊不清，大多數是從地下鹽礦提取的。當然，可以的話，上品牌網站查閱或詢問來源處，那就更放心。

例如上圖英國出產的海鹽，網站就註明海鹽來自大西洋。

（圖片由作者提供）

又例如上圖澳洲出產的鹽，就註明鹽來自天然湖水。

（圖片由作者提供）

誤解二：甲狀腺有問題，一定要食碘鹽

實情：鹽並非豐富碘來源

上邊提到的餐桌鹽，除了添加抗結劑防止結成晶石之外，有時亦會添加礦物質碘。碘是負責製造甲狀腺激素的必需礦物質，這些激素有助製造蛋白質及酵素，及調節新陳代謝。如果身體缺乏碘，甲狀腺激素就無法正常運作，從而導致甲狀腺活性不足，或過度活躍，對身體造成負面健康影響。注意，一般只有餐桌鹽才會添加碘的，而以下鹽產品通常並無添加碘：

● 海鹽

● 岩鹽

● 湖水鹽

● 其他特色鹽

若果有添加碘，包裝正面都會標籤著Iodized或Iodised等字眼，例如以下例子：

（圖片由作者提供）

的確，餐桌鹽有添加碘，但鹽根本並非豐富碘來源，因為，我們根本進食鹽的分量不多。若果你的醫生或註冊營養師建議你多攝取碘的話，碘質豐富來源包括：

1. 海藻

2. 海鮮

3. 乳製品

4. 雞蛋

5. 綜合維他命或補充劑