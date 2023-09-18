在茶餐廳炒飯中不難會找到豌豆粒（俗稱青豆）或粟米粒，這些預先包裝的冷凍蔬菜粒，亦是打風落雨時家中最佳的應急「儲糧」，隨意加入炒飯或菜式中作點綴，方便快捷。但究竟這些冷凍蔬菜粒是否真的有益？當中又含有哪些營養素？消委會測試了市面上較常見的24款預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒樣本，發現售價、食用分量、膳食纖維及維他命含量上均有差異，價格最高與最低的豌豆粒樣本相差逾7倍，但均獲得最佳5分總評！另有部分樣本檢出含微量金屬污染物，到底會否影響食用健康？

（圖片來源：消委會）

【消委會｜急凍粟米青豆大比拼】1. 金屬污染物：3款粟米粒、11款豌豆粒檢出微量鉛

消委會於去年11月至12月期間，測試了市面上24款預先包裝的冷凍甜粟米粒及豌豆粒樣本中，所含的維他命C、β-胡蘿蔔素（β-carotene）、重金屬砷（arsenic）、鉛（lead）、鎘（cadmium），以及霉菌毒素黃曲霉毒素（aflatoxins）、赭曲霉毒素A（ochratoxin A）等含量。當中10款為甜粟米粒，14款為豌豆粒。甜粟米粒每100克售價介乎$2.3至$20，而豌豆粒每100克售價則由$4.4至$15.1不等。

測試結果顯示，所有樣本均没有檢出霉菌毒素、重金屬砷、汞及銻，但部分樣本檢出微量的其他金屬殘餘。當中3款甜粟米粒及11款豌豆粒樣本檢出微量鉛，含量最高的甜粟米粒及豌豆粒樣本分別來自（#10）「M&S」及（#22）「Woolworths」。

（圖片來源：Ocado）

（圖片來源：Woolworths」）

（#1）「Meadows」甜粟米粒樣本則檢出微量鎘，檢出量為每公斤0.006毫克。兩款甜粟米粒及9款豌豆粒樣本檢出鉻，其中鉻含量最高的甜粟米粒及豌豆粒樣本分別是（#5）「EarthBound Farm」及（#22）「Woolworths」。不過，消委會補充，金屬是天然存在於大自然環境中，而農耕、工業或汽車廢氣等亦會產生金屬，所以有時無可避免食物中會含有微量金屬污染物，但沒有超出香港相關規例上限。

（圖片來源：惠康）

（圖片來源：EarthBound Farm）

【消委會｜急凍粟米青豆大比拼】2. 維他命C：部分樣本沒有維他命C！

常說要攝取足夠維他命C，其實這水溶性的維他命能幫助身體吸收鐵質、強健關節，亦有助傷囗癒合及預防貧血。蔬果是維他命C的重要來源，如攝取不足可能會導致壞血病及牙肉腫脹等，所以維他命C對人體是非常重要。

測試結果發現，甜粟米粒樣本的維他命C平均含量，是低於豌豆粒樣本的平均含量，部分樣本甚至沒有檢出含維他命C！當中10款豌豆粒樣本屬「維他命C來源」食物，含量最高的豌豆粒樣本是（#22）「Woolworths」及（#24）「M&S」，每100克含有21毫克維他命C；含量最高的甜粟米粒則是（#1）「Meadows」，每100克就有6.5毫克。

（圖片來源：Ocado）

但由於維他命C水溶性極高，在熱力、光、有氧及鹼性的環境下亦不穩定，消委會建議，如想保留食物中的維他命C，應要留意儲存的溫度、時間及烹調方法等，例如以快炒方式代替灼煮，可保留較多維他命C，但相對脂肪含量會較多。另外低溫儲藏雖有助保存維他命C，但時間愈久亦會流失，購買後應盡快食用。

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