上星期一位台灣朋友緊急打電話來，問我關於維他命D補充劑。她在台灣的媽媽告之，不要服用維他命D3補充劑，因為會令腦退化症惡化。電話完後，她傳來台灣新聞報導，標題：「國衛院發現老年人長期服用維生素D3恐增加失智症風險」。不要說她，我看到這個標題也嚇一跳。多項大型研究都指出，維他命D補充劑一向與腦部健康有正面的好處；怎可能突然間會增加腦退化風險？

新聞文章說，相比不服用維他命D3人士，長期服用維他命D人士，增加患上阿茲海默症風險8成。讀完了全篇文章後，覺得欠缺了些重要資料，所以我想看研究報告撮要原英文稿，於是就上PubMed搜尋。PubMed是一個主要醫學文獻資料庫，由美國國立衛生研究院的美國國家醫學圖書館National Library of Medicine維持的。

在PubMed找到了原稿撮要，可是，撮要英文稿，與中文稿是直接繙譯。換句話說，同樣欠缺重要資料。

維他命D3都有三個形態

中英文撮要欠漏的，是維他命D3補充劑的化學名稱。因為我想確認，台灣研究人員是否用另一款在補充劑市場並不能買到的維他命D3。

1. Cholecalciferol 膽鈣化醇是皮膚經吸收陽光後自行製造的維他命D3，亦是我們進食動物來源食物所攝取的維他命D3。D3補充劑，是膽鈣化醇這個形態，例如以下D3補充劑產品，是這樣標籤的。

（圖片由作者提供）

2. Calcidiol 骨化二醇是來自我肝臟製造的維他命D3。進食或服用膽鈣化醇之後，肝臟會將其轉化為骨化二醇。我們去化驗所驗血的，就是量度這個形態。暫時補充劑市場並沒有這個形態的產品。

3. Calcitriol 骨化三醇是在腎臟的近端腎小管細胞製造的維他命D3。製造骨化三醇的腎臟酵素，受到身體本身的骨化三醇含量水平，以及鈣和副甲狀腺素濃度的嚴格調節。跟骨化二醇一樣，補充劑市場並沒有這個形態的產品，只有處方藥物才有。

撮要並沒有提到以上的細節，唯一的辦法，就是讀研究報告的全文。

讀到一半，停下來。

這項研究並非是關於補充劑

當我讀研究報告英文原稿去到第三版，讀到一句Calcitriol prescription，我就停下來。處方藥？我讀了甚麼？撮要不是用「補充劑」這個字眼的嗎？混淆後，以為自己讀錯，我又重新從第一頁再讀過。第二次再讀，我才留意到，原來這份研究所指的維他命D3補充劑數據，是Calcitirol骨化三醇。骨化三醇是處方藥，我也頗熟悉，因為我在糖尿病中心診所，有慢性腎衰竭的糖尿病人，或甲狀腺功能異常患者，都會服用這款處方藥去增加鈣質水平。另外，骨質疏鬆症人士也可能會服用這個處方藥，作用也是去增加腸道鈣吸收並防止骨質流失。

你可能會問，補充劑與藥物有分別嗎？同樣也是維他命D ？

很大分別的。醫生開處方藥給病人，是因為這個病人有病。相反，服用補充劑人士，未必有病的，只是可能希望用以保健之用。事實上，處方藥含量是高劑量，去作治療之用；而補充劑的，就只是作為補充。

除了骨質疏鬆症患者之外，長期服用骨化三醇處方藥人士，通常身體狀況都並不屬於健康；一般服用者都患多過一個合併症，包括糖尿病、慢性腎衰竭、高血脂、高血壓、甲狀腺疾病等。事實上，研究指出，慢性腎病患者出現認知能力下降和阿茲海默症的風險倍增的。所以這項研究指「長期服用維他命D3補充劑」，其實是指長期服用骨化三醇處方藥人士，而這些人士，很有可能是慢性腎衰竭患者、甲狀腺功能異常患者，以及骨質疏鬆症患者。

換句話說，若果研究數據當中包含了一大群原本對腦退化及阿茲海默症特別高風險的慢性腎衰竭患者，研究設計已經有漏洞。再者，研究中所選擇的，並不是我們在超市或藥房所買的維他命D補充劑，而是處方藥。

報告指，相比不服用處方藥物，服用處方藥物人士會增加風險。即是，將一群本身可能患有多個合併症人士的阿茲海默症高風險人士，與一群健康而不需要服用處方藥物人士去比較，當然就是高風險。

現有研究指維他命D3補充劑有補腦作用

事實上，現有的臨床研究數據據，都顯示維他命D3補充劑對智力及腦部健康有正面影響。多項觀察性及隨機對照實驗都得出相約結果。特別是，多項隨機對照研究指出，補充維他命D，可改善認知功能。另外，於較年長的群組，補充維他命D3亦可改善認知功能，並不會令其症狀惡化。