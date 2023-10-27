行政長官李家超於昨日（25日）發表任內第二份《施政報告》，相信大家除了關心生育可以領取2萬元資助這一重點外，還十分關注多個醫療政策，當中不少措施便利大家內地、香港兩邊走，包括長者醫療券大灣區試點計劃、救護車跨境運送病人等，即睇有甚麼醫療政策同你息息相關！

施政報告醫療政策 ︳1. 跨境醫療協作：長者醫療券擴至大灣區適用、跨境救護車將病人點對點運送！

愈來愈多人於大灣區定居，不少老友記選擇北上享福，假如遇上甚麼健康問題要回港就醫很麻煩！政府就此研究跨境醫療合作，讓大家尤其是長者能夠善用內地醫療服務。

1. 推出「長者醫療券大灣區試點計劃」：現時長者醫療券只適用於香港，即使服務範圍擴展，長期居於內地長者亦不太受惠。政府計劃明年擴大「長者醫療券」適用範圍至大灣區內合適的醫療機構，目標先增加約5間醫療機構作為提供基層醫療服務試點；也會涵蓋例如深圳的個別指定牙科醫療機構。大家可以密切留意適用地點！

2. 優化長者醫療券計劃：容許夫妻共用醫療券，並擴大適用範圍至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師，以及經專業評定並提供的醫療設備，例如助聽器等。另外，實施為期3年的先導計劃，把現時每年2,000元的醫療券增至2,500元，長者使用至少1,000元醫療券於預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途後，增添的500元會自動發放至其戶口作該等用途，以鼓勵長者更有效使用基層醫療服務。

3. 善用大灣區醫療服務：大家有沒有試過到公立醫院急症室求診時，等候時間十分長，甚至用上一整天？就著這個嚴峻情況，政府將於合適的大灣區醫療機構（包括香港大學深圳醫院）為香港市民策略性採購醫療服務，紓緩本港公立醫院服務壓力，縮短市民輪候時間。

4. 跨境救護車服務：現時即使內地與香港需要運送病人，亦要在關口前轉當地救護車。政府正與大灣區其他城市政府商討救護車跨境運送病人服務，把病人於醫院之間點對點直接運送，提供更佳支援，惟現時仍未確定相關服務覆蓋地點。

5. 支持國家醫院認證標準國際化：醫管局會重啟醫院認證計劃，確保管理及服務達到國際水平，並支持深圳市衞健醫院評審評價研究中心在香港成立辦事處，助力國家醫院認證標準走向國際，提升大灣區整體醫療水平。

（圖片來源：Envato）

施政報告醫療政策 | 2. 提升全民口腔健康：青少年、長者牙科服務均獲資助！

現時除了小學生獲免費牙科保健外，其他人士均需要自費，但2024年至2025年內，牙科服務資助會擴展至青少年、長者、特殊需要和殘疾人士等，讓更多人受惠！

● 在2025年內，推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，引導青少年在學童牙科保健服務完結後，繼續維持定期牙科檢查的習慣

● 在2024年第3季，透過優化關愛基金下的「長者牙科服務資助」項目，加強對低收入長者提供牙科治療服務

● 在2024年第3季，加強現時由衞生署向有特殊需要和殘疾人士提供的特殊護理牙科服務，每年增加900名新病人

● 在2025年內，與提供醫療服務的非政府組織合作，加強為弱勢社群提供緊急牙科服務，覆蓋全港18區

（圖片來源：Envato）

施政報告醫療政策 | 3. 「老有所養」：6大安老計劃！長者可跨境護老、以科技改善生活

現今醫療發達，很多銀髮族即使踏入黃金年紀，仍然十分精靈四處玩樂，甚至選擇北上定居，中港兩邊走。有見及此，政府按「居家安老為本，院舍照顧為後援」方針，推出一系列安老政策，包括增加跨境安老選擇、增加「長者學苑發展基金」，讓各位老友記可以愈活愈快樂！

1. 增加跨境安老的選擇：政府早前放寬「廣東院舍照顧服務計劃」的資格，曾提供資助安老院舍照顧服務而紀錄良好的本港私營機構也可參與，同時正探討明年把計劃擴展至由內地機構營辦的指定安老院，讓長者到大灣區內地城市養老有更多選擇。政府會視乎經驗，探討資助領取綜合社會保障援助（綜援）的長者選擇入住「廣東院舍照顧服務計劃」的安老院，加強支援他們選擇在大灣區養老，有多一個選擇。

2. 擴展「長者院舍照顧服務券計劃」：現時安老院舍床位不足，很多有需要長者亦無法入住。2024年第2季起，政府會把服務券適用範圍由現時參與計劃的護理安老宿位，擴展至護養院宿位，並增加1,000張服務券，讓更多合資格長者不用輪候即可選擇入住參與計劃的院舍。

（圖片來源：Envato）

3. 以科技改善生活質素：雖然現時很多長者依然健康，他們的活動能力不太差，但有時難免需要一些協助。2024至25年度，政府將會向「樂齡及康復創科應用基金」額外注資10億元，供約2,200個合資格安老及康復服務單位申請資助，加強資助合資格的安老及康復服務單位購置、租借和試用科技產品，例如醫療護理超低床和智能防遊走系統等，提升長者和殘疾人士的生活質素，減輕照顧者的壓力。

4. 推動有利長者生活的樓宇設計：財政司副司長與相關部門將於明年提議把盡量便利最多類別人士使用的通用設計及便利走動的通達概念，納入屋宇署的樓宇設計手冊中，讓長者有一個安全的居住環境。

5. 注資長者終身學習基金：所謂「活到老，學到老」，政府於2024至25年度會向「長者學苑發展基金」額外注資8,000萬元，提供約15,000個學習名額，鼓勵長者終身學習和投入社區。

6. 增加幾種護理服務名額：2027年底前增加6,200個資助安老院舍照顧服務名額；在 2027年底前增加900個長者資助日間護理服務名額；經恆常化的「長者社區照顧服務券試驗計劃」，在 2025至26 年受惠人數可增至12,000人。

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