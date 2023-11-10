內地近期爆發肺炎支原體感染，有專家預計11月將達到感染高峰期，本港今年因肺炎支原體感染而入住公立醫院的兒童亦急增。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生莊俊賢接受訪問，為大家講解肺炎支原體，與一般肺炎或呼吸道感染的分別及預防建議。莊醫生提醒大家在北上玩樂時要注意衛生，避免無形間感染肺炎支原體。

10歲小孩感染肺炎支原體

莊醫生分享個案，一名10歲小孩早前有呼吸道感染症狀，包括咳嗽、流鼻水、氣喘等，到診所求醫照X光發現有一邊肺部有陰影（俗稱肺花），再進行肺炎支原體鼻腔拭子測試，確診感染肺炎支原體。他表示，小孩最初獲處方紅黴素類抗生素作治療，但效果未如理想，及後改以四環素類抗生素的治療。前後約1星期，小孩終於康復出院，肺炎支原體得以解決。

肺炎支原體小知識

1. 大部分患者會出現輕微上呼吸道感染症狀，如發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦、頭痛等，有5至10%患者會患上非典型肺炎。

2. 可引致急性呼吸道感染，患者通常會在1至4星期內逐漸病發。

3. 部分患者會併發出現肺炎、腦炎、腎功能受損和溶血性貧血等嚴重併發症，尤其是長者或免疫力弱的人士。

4. 在健康及較年輕（少於40歲）的社區感染肺炎患者中，以5至20歲的感染率為最高。

資料來源：衞生署衞生防護中心

拆解肺炎支原體感染

莊醫生解釋，肺炎支原體感染是由細菌感染的其中一種呼吸道疾病，會引起呼吸道疾病及肺炎症狀，例如發燒、咳嗽、頭痛、氣喘、呼吸困難等，與其他病毒或細菌引起的呼吸道感染相似。但要注意，支原體感染可以誘發肺部以外的併發症，例如出紅疹、腦炎或脊髓炎等，實在不容忽視。

目前本港暫時未有支原體感染的確實統計數據，但確實出現過零星個案。支原體感染常見於小學或以上歲數的孩童，嚴重者會併發肺炎、需要入院治療，故提醒各位市民對於個人及環境衛生意識不能鬆懈。

對於近期越來越多港人北上遊玩，莊醫生認為未來或會有更多的感染個案，但大家只要做好個人衛生措施，減少飛沫傳播的機會，就能有效避免感染肺炎支原體。

隨著入冬，即將踏入冬季流感期。莊醫生表示，支原體感染有機會持續出現，而冬季流感通常會在年尾至來年1月間開始踏入高峰期，並持續至至3月，故此兩者有機會同時夾擊社區。他提醒市民，可多留意自己是否出現嚴重的徵狀，因有機會可能感染多於一種病毒或細菌，故此大家不能掉以輕心。

2種方法測試肺炎支原體感染

莊醫生指出，肺炎支原體的症狀與新冠肺炎、流感等呼吸道感染的症狀非常相似，同樣會有發燒、咳嗽、頭痛等問題，故此從症狀上一般市民未必能清楚分辨。而現時主要有2種方法去測試肺炎支原體感染，包括鼻腔拭子測試及驗血測試：

鼻腔拭子測試：主要透過採集鼻腔拭子採集樣本，以檢測肺炎支原體的細菌基因，測試過程較快速。

驗血測試：主要透過測試血液中是否含有相應抗體，但抗體的陽性反應一段要在感染後約一星期才能檢測出來，因此未必能即時幫助診斷。

肺炎支原體預防措施

根據衞生署衞生防護中心資料，肺炎支原體主要透過患者咳嗽或打噴嚏時所產生的飛沫在人與人之間傳播，亦可透過直接接觸患者的鼻喉分泌物而傳播，或接觸剛被患者分泌物污染的物件而間接傳播，常見於擠逼的學校和院舍。潛伏期介乎1至4星期，通常為3星期，大部分輕微感染的患者可自行痊癒，而肺炎或嚴重感染的患者則可用抗生素作治療。

現時並沒有疫苗可預防肺炎支原體感染，市民應採取一般預防呼吸道感染的措施：

1. 保持良好的個人衛生

● 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

● 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

● 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

● 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。

● 保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免過度緊張、不要吸煙和避免飲酒，以建立良好身體抵抗力。

● 患者應避免接觸兒童、長者或抵抗力較弱的人士。

2. 保持良好的環境衛生

● 經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水（即把1份5.25%漂白水與99份清水混和）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

● 用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1比49稀釋家用漂白水（即把1份5.25%漂白水與49份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

● 保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。