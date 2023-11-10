法國及英國先後有床蝨問題出現，情況最近似乎蔓延至南韓，至近日逐漸受當地人關注，而本港亦有旅客對蝨患表示憂心，擔心往當地外遊後會將床蝨帶入家居。「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗Henry指，近月就接獲一對本地夫婦求助，指到首爾旅遊返港後於家中發現蝨蹤，相信床蝨藏身行李篋帶回香港。

鄭國鏗指該對年約30多歲夫婦約於9月底前往南韓首爾旅遊，並入住一間衛生環境欠佳的民宿。夫婦回港約一個月後發現床單上有血跡，隨後發現有床蝨屍體，擔心蝨患在家中爆發，於是向他求助。

鄭國鏗指收到求助後上門為事主處理，並於睡床附近位置發現數隻床蝨，可幸是事主傢俬雜物未算多，可供床蝨藏身的地點僅睡床及梳化，相信一次處理已足以解決問題，「暫時會叫事主留意情況，一旦發現有床蝨、血跡或者被床蝨咬就會立即通知我哋處理。」

對於床蝨源頭是韓國還是本地，鄭國鏗指考慮床蝨約一星期埋伏時間，判斷很大機會是事主從首爾惹來。至於惹上床蝨途徑，鄭國鏗就認為最有可能與行李篋有關，

「佢哋喺酒店都係將個篋放地下，相信床蝨就係藏身其中。」

鄭國鏗又稱，自今年10月中起，公司接獲有關床蝨的求助個案增加，或與市民在秋季前往日韓等地旅行有關，10月至今接獲涉及旅行返港有蝨個案則約20宗，較去年同期6宗為多。

酒店房有蝨2大跡象

酒店房間是惹蝨高危地點，港人外遊要避免帶蝨回家，首要是入住酒店時做好預防措施，滅蟲專家鄭國鏗（Henry）指市民可從兩方面判斷房間會有否潛在蝨患問題。

1. 滿房濕臭味

入房第一件事可留意房間有否異味，鄭國鏗指有嚴重床蝨的房間，經常都會留有一股「濕臭味」，形容味道類似「濕花生」，反映房間有可能存在蝨患問題，要格外小心檢查。

2. 床邊牆角有黑色漬

鄭國鏗指，床蝨多在人們關燈入睡後現身，故入房時未必會發現，但可留意房間邊角位會否有深色或黑色污漬，有可能是床蝨排泄物，而新鮮的排泄物遇水會化開，反映房間床蝨活動活躍，如見到一粒粒類似「芝麻」物體，則有機會是蟲卵。

防帶床蝨回家3招

不幸住到有蝨酒店房，除了要忍受被咬之苦，更擔心一旦將蝨帶回家便後患無窮。鄭國鏗提醒入住酒店期間也可留意2個小細節，第一是盡量將行李箱和個人物品放在高處，且距離睡床，例如桌面和行李架等，切勿放在地下、絨面行李櫈這些高危位置，減低床蝨爬入行李的機會。

另外，選購行李箱時也要留意，盡量選擇淺色及膠面的行李箱，避免深色或牛津布料表面的行李箱，例如深藍色、黑色、深紫色、紅色等顏色，均是床蝨的保護色，附有床蝨也難以發現。

至於回港後也要小心處理行李，專家建議4大步驟處理：

● 1. 入屋前要檢查鞋或鞋帶、行李箱拉鍊及拉桿有沒有床蝨匿藏

● 2. 入屋後盡量找個附近少雜物的地方打開行李，萬一有床蝨跳出也立刻發現

● 3. 所有衣服應立刻以60度以上的熱水清洗

● 4. 行李箱難以浸洗，但可用酒精噴灑，或直接放在陽光下曬2天才收起