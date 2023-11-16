英法韓多地出現蝨患，甚至傳出可能傳入香港，引發市民搶購滅蝨滅蟲產品，不過香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山）發文指，市面上一些售價數百元一支的滅蝨藥，其實成分非常簡單，與其在深水埗購入，售價僅3元的「硼酸」相同，同樣能達至滅蝨效果，也能殺滅曱甴和螞蟻。

K Kwong今日（15日）在Facebook專頁發文，形容「其實真係唔想阻人搵食」，但其實有一種在深水埗購入、售價只需三元的滅蝨藥「硼酸（Boric Acid）」，他指此為固體酸，形容市面上賣數百元一支、「吹到天花亂墜」的硼酸鹽，即是此物質的水溶液。

2大原理滅蝨殺蟲

對於硼酸的滅蝨原理，K Kwong指當噴灑硼酸的水溶液時，水分會蒸發後會化為微粒粉末，並留在物件上，當昆蟲黏上硼酸粉會有兩大影響，

1. 接觸後脫水而死

由於部分乾固結晶尖銳，昆蟲在清潔身體時，保護身體的外表皮的脂肪質會被刺穿，部分昆蟲會因此容易脫水最後死亡。

2.吞食後死亡

部分昆蟲因為用口幫助清潔，從而吸入硼酸，硼酸破壞昆蟲嘅神經同胃，從而滅蟲。

K Kwong指硼酸是常用的藥餌式滅蟲劑，除了可以滅蝨，也可以處理曱甴和螞蟻，

「如果你加埋糖粉畀啲昆蟲食咗，可以殺死大量曱甴同埋蟻。識玩嘅朋友就係三蚊咋。」

至於它與常見的硼砂又有何關係？K Kwong指硼砂是硼酸的鈉鹽，其水溶液也可以「水解」得到硼酸，所以對昆蟲一樣有殺傷力，「以前啲人會硼酸或硼砂加落食品度等佢彈啲，而家已經完全禁用」。

噴灑時須戴口罩

不過他提醒，硼酸同硼砂對人類同樣有毒，雖然一般誤食問題唔大，但如果將粉末吸入肺部則另作別論，故提醒噴灑硼酸水溶液時，必須戴上口罩，「雖然佢會再用喺水你會吸返出嚟，但係都係少吸為妙因為始終都係有毒。」

消委會：慎防誤服藥餌急性中毒

消委會早前檢視市面上20款曱甴藥餌，常見成分包括硼酸（Boric Acid）、阿維菌素（Abamectin）、乙酰甲胺磷（Acephate）等多種除害劑，提醒過往偶有誤用家居殺蟲劑中毒個案，大量服用高濃度的除害劑，視乎除害刻的類別，可能會有急性中毒的情況，出現較嚴重的徵狀，例如腹瀉、嘔吐、呼吸困難、抽搐、神智不清，腎衰竭、心肺衰竭或低血壓等，而長期經皮膚直接接觸或經呼吸而吸進身體所鄈起的慢性毒性則難以確定，因此每次使用時最好佩戴手套，不要以鼻近距離嗅聞藥餌。

高溫滅蝨自救方法

最佳：蒸氣掛熨、蒸氣熨斗

方便且易用，為最佳選擇

次選：熱風槍

夠高溫，惟小心灼傷物件

次選：風筒

方便，但要避免風嘴太貼近物件表面，否則造成阻塞易生危険

處理床褥被鋪：仔細地高溫熨邊角等床蝨匿藏的位置

處理電掣位置：避免直接用高蒸氣噴灑，建議在電掣上鋪毛布作阻隔，再以高溫處理

處理衣服：以60度或以上熱水清洗

資料來源：「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣