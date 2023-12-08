進行秋季戶外活動時，應關注關節健康，避免關節勞損，造成關節疼痛。此外，運動前後應注意保暖，避免出現傷風感冒﹑鼻敏感或呼吸道不適等症狀。以下是日本命力專業營養師為大眾提供的營養攝取及運動小貼士。



運動配合營養 維持關節健康

關節在日常生活或運動後容易隱隱作痛，出現紅腫及發熱等症狀，是關節不適發出的警號。久坐不動及過度運動會令關節受壓，膝關節和髖骨關節最易受影響。



正確適當運動 有助穩定關節

肌力強化運動能有效增加活動能力，舒緩疼痛。強化下半身肌肉，特別是大腿肌群，能穩定關節結構，減慢軟骨磨損和退化。正確運動姿勢加上持續肌力訓練助你發揮最佳活動表現。



補充關節所需營養素

針對關節營養補充品能迅速舒緩關節問題，如二類膠原蛋白、軟骨素和透明質酸等。透明質酸能高度保水，關節保濕潤滑，有效減少軟骨之間的摩擦，維持關節靈活。二類膠原蛋白配合軟骨素，有助修補因長期磨擦而受損的軟骨，協助軟骨組織再生。



保護關節之飲食建議

建議一 富含Omega-3的魚類

三文魚、鯖魚和沙丁魚等魚類富含 Omega-3，有效舒緩關節紅腫和疼痛。



建議二 水果和蔬菜

藍莓、綠葉蔬菜和甘藍等蔬果富含抗氧化物和維他命，能減輕關節紅腫和增強免疫力。



建議三 富含鈣質食品

奶製品，豆類或豆製品等富含鈣質，是構成骨骼的主要成分。攝取足夠鈣質能維持骨骼健康和關節强度。



建議四 富含維他命D3食品

雞蛋和蘑菇等能幫助人體吸收鈣質，更能維持肌肉健康與功能，強化活動能力。



提升免疫 減少秋季不適

入秋後晝夜溫差大，運動後易出現傷風感冒及鼻敏感症狀。均衡飲食，通過進食新鮮蔬果，攝取足夠維他命 C、D 和鋅等營養素，以維持免疫功能。



研究發現一種名為「β-D 葡聚醣」的多醣體能刺激人體免疫細胞，促進抗體製造，提升體內免疫反應，有效調節人體免疫系統，增強抵抗力，其廣泛存在於姬松茸之中。姬松茸富含多醣體、多種蛋白質、維他命和礦物質等全面營養素，有效增強體能、改善疲勞和增加免疫力。



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以上文章由《日本命力》專業營養師余澤豪 Joe Yu 撰寫。

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