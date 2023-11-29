接受簡單手術幾乎喪命？TVB節目《東張西望》近日報道，一名婦人因子宮肌瘤過大，獲醫生建議接受切除子宮手術，惟她在一間私家醫院完成手術後，卻出現劇痛，其後更陷入昏迷。醫生其後開肚檢查，才發現手術過程不慎令腸道破損，導致腸道受感染，最後需再接受手術，腸道及排泄系統受到影響，令她痛不欲生。

陳太去年進行身體檢查，發現子宮內有個直徑16至18厘米的子宮肌瘤，向婦科醫生求診後，對方建議切除子宮肌瘤、子宮和卵巢。陳太即場簽署「剖腹方法全子宮雙側輸卵管及卵巢切除手術」同意書，並於9月9日在港島一間私家醫院接受手術。陳生指當時醫生表示手術簡單，術後4至5日便能恢復日常活動，「佢只係話開咗個子宮，攞咗個肌瘤出嚟，再放返埋個子宮，然後再切除成個子宮，過程大概係咁樣。」

陳太經歷兩個半小時手術後意識清醒，但兩、三日後越感疼痛，頭暈噁心、無法進食，亦無法排便，醫生當時表示屬正常情況。然而，陳太情況一路轉差，她憶述當時肚內相當疼痛，但醫生仍表示正常，並為她處方強力止痛藥。

至術後第4日，醫院致電陳生稱陳太情況「好亂」，經急救後陷入昏迷，心跳飆升至180，身體更不停抽搐。至一小時後，負責手術的醫生終於到場，不過要等候麻醉師到場再作處理。其後，醫生建議為陳太照腦，不過沒有重大發現，最後在當晚6時為陳太進行開肚手術檢查。

手術致腸道破損 醫生拒交醫療報告

開肚發現導致陳太情況惡化的原因，是腸道出現約2厘米破損，導致排泄物流出感染腹腔。醫生認為有機會是在切除子宮手術期間，因拉扯等原因誤傷腸道。翻查手術同意書，手術有可能傷及其他組織包括膀胱（0.2%）、輸尿管（0.5%）及腸（0.2%）。陳太明白手術會有一定風險，不過就質疑為何醫生當時未有發現不妥，「點解切錯咗條腸佢（開刀醫生）完全無發覺，跟住同我閂返埋個肚，要隔咗4日先發覺，我係覺得理解唔到。」

隨後，涉事醫生為陳太進行第二次手術，切除受感染腸道、清洗腹腔，以及於左腹開一個臨時造口排便，讓發炎腸道在乾淨環境慢慢癒合，不過此項手術就令陳太的腹部留下多條傷口及縫合針線。醫生聲稱陳太於手術翌日就會甦醒，不過陳太情況沒有好轉，一直在深切治療部昏迷不醒。

最令陳生氣憤是，原來該間私家醫院的深切治療部晚上沒有駐場醫生當值，負責手術的醫生亦沒有提供任何治療方案，他對醫院及醫生失去信心，故決定將太太轉至公立醫院治療。雖然目前陳太已出院，不過陳生向醫生索取醫療報告時，對方卻一直藉詞推搪，追究之路困難重重。

婦產科專科醫生陳憶仕接受訪問時就指，由於子宮在盆腔內，手術時或會傷及附近器官，如膀胱、輸尿管及腸道等，不過機會不高。如病人肚內有疤痕，接受手術就可能會較易傷及其他器官。