一旦子女有近視變成「四眼仔」「四眼女」，不少父母都會擔心度數會愈來愈深，影響健康。有醫生指，兒童愈早患有近視，長大後患深近視及眼疾，如黃斑病變、視網膜脫落、白内障等風險就會愈高。現時醫學界有不同控制和預防近視的方法，當中紅光治療儀可有效控制近視，甚至可以回退近視，愈早接受治療效果愈好。

疫情後港童近視率劇增

香港是世界上近視發病率最高的地區之一。千萬不要輕看近視問題，眼科專科醫生朱瑞俊引述新加坡一項青少年研究指，患有近視人士的心理功能、學校表現及整體生活質素也會受到影響。香港兒童眼科計劃從2015年3月至今篩查了4萬名香港兒童，發現在8歲半的兒童中，有四成兒童患有近視，而在新冠疫情期間，香港兒童近視發病率更出現爆發式增長，其中6歲年齡組別的近視發病率較疫情前增加至兩倍，相信與兒童戶外活動時間減少、電子產品使用時間增多、網課及社交活動受限制有關。

眼科專科醫生任卓昇醫生指，近視是屈光不正的一種，發病率會隨年齡增長上升。現時醫學界有不同控制和預防近視的方法，包括增加戶外活動時間、光學方法，如使用角膜塑形鏡或離焦眼鏡、使用阿托品眼藥水及紅光治療等。

紅光治療減慢近視進展

香港理工大學科研眼科講座教授何明光教授解釋，紅光治療即透過採用650nm波長的紅光，控制眼軸增長與近視加深。患者可在醫生指導下，在家接受治療，每次三分鐘，每日進行兩次，一般治療為期兩年。

研究顯示，重複低強度紅光照射可顯著減慢近視的進展，甚至回退近視。與佩戴普通眼鏡的兒童相比，接受紅光治療的兒童眼軸增長幅度可減少7成，治療還有機會可逆轉眼軸延長。多項臨床研究亦證實，兒童接受紅光治療一個月後，其眼軸縮短的比例可高達4成，這治療效果是其他近視治療目前無法達到的。而年齡愈小、近視度數愈深的兒童，治療效果愈好。紅光治療適用於大部分近視兒童，深淺近視也適用，對眼睛幾乎沒有風險，配合混合治療效果亦更顯著。