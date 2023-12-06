  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

06/12/2023

滋潤湯水｜女人35歲起經脈氣血漸弱！易面容憔悴、皺紋增多！推介潤肺滋陰美顏「南瓜雪耳栗子腰果素湯」

#識食 #食譜 #健康好煮意 #女人 #皺紋 #衰老 #皮膚 #容光煥發 #雪耳 #潤肺滋陰 #南瓜 #乾燥 #栗子 #腰果 #美容 #養生Tips #湯水食療 #脾胃 #面容憔悴 #中醫
  • 收藏文章

　　「天氣乾燥，咽喉特別容易感到乾涸。」Alice說。

 

　　「除了咽喉，皮膚也容易乾呢。」我說。

 

　　「說來也是。已經很勤力，差不多每星期都到美容院了。」Alice摸著自己的臉兒說。

 

　　「女子當然著緊自己的外貌。不過常常到美容院，只不過不停在外面下功夫。從身體裏面著手，才是根本之法。

 

　　《黃帝內經》提到『女子五七，陽明脈衰，面始焦，發始墮。』意思是女人從三十五歲開始，陽明脈就開始衰老。這裏的陽明脈，指的特別是足陽明胃經，在面上經過鼻、眼睛、面頰和嘴，差不多整張臉。經脈氣血漸弱，面容自然變得憔悴，皺紋增多，頭髮也減少。」我說。

 

　　「那怎麼辦？」Alice急問。

 

　　「剛才提到足陽明胃經，陽明主面，陽明屬多氣多血之經。說起胃，當然是談脾，脾胃居中，屬土。

 

　　為什麼古人會稱脾胃為土？試想想，我們日常生活，有甚麼和土沒有關係？土能生養萬物，好的土壤有利於滋養出美麗的植物、美味的蔬果。

 

　　在中醫角度，脾為後天之本，食物通過胃受納和脾運化，水穀精微便化成氣血，以灌四傍，氣血調和，暢於四肢，充養四肢肌肉，我們才會容光煥發。

 

　　養好脾胃，首先從飲食着手。」我說。

 

　　「所以不要喝冷飲！」Alice說。

 

　　「這個固之然。還有不要吃太多，太肥膩，影響脾胃消化。另一個極端是女士怕肥，常常嚷着減肥，不吃飯，或只吃水果。要知道米飯是養脾胃的佳品。水果太生冷，這會傷中土，脾胃受傷！看看常常減肥的女士面色不佳，精神疲憊。就算體重下降了，也不美吧！」我說。

 

　　「那又是呢。」Alice說。

 

　　「現在可以煲南瓜雪耳湯。雪耳性平、味甘淡，入肺、胃、腎經，功能包括潤肺滋陰， 強心補腦功能。天氣乾燥，吃點雪耳能滋潤我們的身體，有平民燕窩之稱。南瓜又可健脾胃。冬天要補腎，可加入栗子和腰果。這款湯水美味又有美容功效。」我說。

 

　　「謝謝你。」Alice說。

 

　　「還要有足夠睡眠，睡眼惺忪也不美。相由心生，心平氣和、顏悅色才討人喜愛！我也努力學習。」我說。

 

下一頁：即睇「南瓜雪耳栗子腰果素湯」點煲

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
名廚食譜
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk