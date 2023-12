孤獨已經成為全球高齡人士健康的最大的威脅。早於2012年英國《太陽報》已提及一個人經歷孤獨感,不但容易造成心理上的疾病,還可能引發各種生理疾病。另一個調查結果更顯示,英國有500萬名65歲以上的長者坦言,日常生活中的最佳夥伴是「電視」;60萬名長者一週走出家門的次數,更不超過一次;300萬名長者不希望過聖誕節;逾10分之一的65歲以上長者,甚至認為自己會孤獨到死。

孤獨感造成健康風險 「陪伴」找到歸屬感

今年美國醫務總監(Surgeon General)亦於5月2日宣佈,孤獨被認定為公共衛生流行病。而孤獨造成的健康風險與每天吸十幾支香煙一樣致命,而世界衛生組織在2021-2030所制訂的十年健康老齡化方案(UN Decade of Ageing 2021-2030)中,提出老年孤獨及社交孤立的議題是全球各年齡層面對的公共衛生政策和問題,期望各國可以積極正視及提出解決方案。的確,現代人因為城市化、少子化、長壽和獨居等,陷入孤單情緒中的情況愈來愈嚴重,尤以65歲以上的老年人情況最為明顯,同時影響身體機能,如加速認知障礙、提高罹患心臟疾病或高血壓等的風險。

在香港,獨居長者人數持續增加,長者孤獨情緒亦需要公衆、家庭成員及醫護業界的關注,香港中文大學一項研究揭示超過35.3%的60歲或以上人士反映他們正經歷中度至嚴重的孤獨感,其中16.6%經歷嚴重的孤獨感。而東華三院Best 60s關注「腦」朋友計劃於2018年透過焦點小組探討長者孤獨的經驗和感受,訪問385名60歲或以上長者, 研究結果顯示,約有1成受訪者經驗較嚴重的孤獨感,其中獨居、沒有兒女在香港居住、沒有孫子女在香港居住、自我感覺身體健康較差、溝通時感到緊張,以及從未使用電腦、智能電話或平板電腦的長者會感到較嚴重的孤獨情緒。研究亦指出,受訪長者希望後輩陪伴進行的首五項事情,包括與他們過生日、過節、掃墓/祭祖、住院和做手術,讓他們感到備受重視。由此看來,「陪伴」在解決長輩孤獨問題上起了重要的作用。

老年孤獨、社交孤立對健康的影響和後果(世界衛生組織網站)

愛與陪伴成「孤獨」解藥 社區連結建立關係

筆者較早前參加了由凱瑟克基金贊助,救世軍所舉辦的「啟植新思 • 走出寂路」研討會。大會邀請了負責伊甸哲學(Eden Alternative®)亞太地區推廣及培訓的Eden Alterative in Oz& NZ執行董事Ms. Sally Hopkins主講關於以強項為本的老年人孤獨感全球解決方案(Global Strategy and Strength-based Solutions in Ageing Loneliness)。伊甸哲學推崇的「以人為主導」照顧理念,希望解決長輩居住安老院所面對的三大困境:孤寂(Loneliness)、無助(Helplessness)及苦悶(Boredom)。她在研討會中分享了伊甸哲學起源的故事 : 創辦人Dr. Bill Thomas醫生一次到安老院巡訪時,有位長者看到醫生時表示,他皮膚非常痕癢, 於是醫生隨即開了藥膏處方給他。 當他完成巡訪準備要離開的時候,那位長者捉住他的手臂,並跟他訴說:「醫生,我感到非常非常孤獨,我感覺快要死了。」Dr. Bill Thomas 身為醫生,當下愣住了,因為他實在是找不到孤獨的解藥。 後來,他透過觀察和實踐,得出了解決孤獨的關鍵 — 讓長者接觸到愛與陪伴,當中包括建立人類棲息地(Human Habitat),引入 小孩、植物、動物等,持續地為長輩提供真摯的陪伴, 加強他們與外界的連結, 透過建立有意義的關係,才可解決長輩的孤獨感。

事實上,紐西蘭一個組織「Virtual Village East」希望為當地獨居及居家安老的長者提供支援及與建立當區活動及居民連結的資源,比如早茶聚會、團體散步、咖啡聊天群組,以及到特定的健身房與同齡人士一起做運動等,讓獨居長者有更多元化的活動,透過建立社區網絡,提升他們的生活質素及「健康長壽」生活模式。在將近聖誕節,機構甚至推出名為「Driving Miss Daisy的士接載服務」,鼓勵長者連繫社區,透過接載服務更可三五成群一起到商場購物,為迎接聖誕節,更有專人幫忙把購物的「戰利品」送到府上,與長者一起感受節日氣氛。

Virtual Village East 提及到「幸福老齡化的五大支柱」,為當地獨居及居家安老的長者提供支援及與建立群組資源的連結(Virtual Village East )

機構甚至推出名為「Driving Miss Daisy 的士接載服務」,鼓勵長者連繫社區,為迎接聖誕節, 更有專人幫忙把購物的「戰利品」送到府上,與長者一起感受節日氣氛。

(Driving Miss Daisy New Zealand Facebook )

Eden Alternative®執行董事Ms. Sally Hopkins 在「啟植新思 • 走出寂路」分享解決孤獨的關鍵 - 讓長輩接觸到愛與陪伴

隨著各國步入老齡化社會,「孤獨感」是新時代最大的公共衛生挑戰之一,不少國家正為獨居長者排解孤獨感,特別是在疫情後的社會,長者的孤獨感在進一步擴大。英國前首相文翠珊(Theresa May)於2018年便任命歷史上首位「孤獨事務大臣(Minister for Loneliness),向孤獨宣戰。 無獨有偶,日本政府在2021年2月中旬也宣布成立「孤獨與孤立對策擔當室」,並新設「孤獨與孤立事務大臣」職位,也是希望遏止「孤獨」對生命的威脅,希望從「孤獨」手中搶回更多生命。筆者認為面對長者孤獨的議題,可考慮鼓勵更多社會企業以創新的方法共同解決長者孤獨的問題, 找出孤獨的根源,建設出社區支緩網絡,以為長者提供適切的幫助。