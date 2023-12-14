天氣轉涼，總令人想起熱辣辣的煲仔飯，上面鋪滿帶肉香的臘腸、臘味最為滋味。不過消者委會最近測試 30 款臘腸，發現絕大部分都隱藏高脂、高糖及高鈉的健康陷阱，其中 6 款更檢出本港及歐洲禁用在食物中的染色料，以及有 2 款檢出的塑化劑含量超出食安中心的行動水平。即睇消者委 4.5 星推介的臘腸名單！

消委會於超級市場、百貨公司、臘味專門店、藥材店及乾貨店等地點選購 30 款臘腸，包括預先包裝及非預先包裝樣本，測試其營養素、重金屬、禁用染色料、防腐劑、塑化劑、多環芳香烴等物質的含量。當中 16 款為預先包裝臘腸，平均每 100 克售價由$11.0 至 $39.7，相差約 2.6 倍；14 款非預先包裝臘腸，售價均以每斤或每磅標示，經換算後平均每 100 克售價介乎 $12.9 至$37.0，相差約 1.9 倍。

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西環老字號有份！6款臘腸驗出禁用染色料

臘腸一般偏紅色，消委會今次發現 6 款非預先包裝樣本竟含本港禁用於食物上的染色料 — 紅 2G 及若丹明 B。「旺角金旺中西藥批發行」加瘦三花臘腸中被驗出紅 2G（Red 2G），它可令食物增添桃紅至血紅色，但會產生具基因毒性的代謝物苯胺，不能排除導致人類患癌；而「金源南北雜貨」臘腸、「生興臘味雜貨」金牌腸王、「錦祥號臘味」特瘦鮮肉腸皇、「鉅利醬園」加瘦腊腸和「三興隆臘味」加瘦切肉腸則含有同樣禁用的若丹明 B，可令人出現噁心、嘔吐和尿液變紅等徵狀，但相信用作食物染色的分量，不會對健康構成即時影響。

「錦祥號臘味」特瘦鮮肉腸皇

污染物方面，「裕華」金牌臘腸及「尚品」秘製臘腸皇分別檢出每公斤 0.42 及 0.66 毫克塑化劑鄰苯二甲酸二正丁酯（DBP），兩者均高於食安中心行動水平每公斤 0.3 毫克。若以「尚品」秘製臘腸皇樣本計算，進食 1 條便會攝入 0.033 毫克 DBP，成年人要每日進食 18.2 條才會超出限量，所以對健康風險不高。

「裕華」金牌臘腸

製作臘腸的過程不免會加入大量鹽作調味和防腐，惟消委會發現，全部樣本均屬於「高鈉」食物，每 100 克的鈉含量由 1,258.5 毫克至 1,971.6 毫克，較食安中心訂定的「高鈉」食物指標（每 100 克含 600 毫克鈉），分別高出 1 倍至近 2.3 倍。以鈉含量最高的「祥德」一級臘腸皇為例，進食 1 條便會攝入 1,029.2 毫克鈉，較每餐限量高出近 5 成半，亦比每日建議的鈉攝取量的一半為高。若攝入過量鈉，會增加患上高血壓、中風和心血管疾病的風險。

逾8成樣本屬「高糖」！榮華臘腸糖含量最高

鹽以外，較鮮為人知道製作臘腸會添加糖作調味，據食安中心的指標，每 100 克食物含超過 15 克糖即可視為「高糖」食物。30 款臘腸當中逾 8 成（25 款）均屬於「高糖」，當中糖含量最高的「香港榮華」榮華臘腸精選瘦肉臘腸每 100 克 25.9 克糖。參考世衞的建議，以一名每日攝取 2,000 千卡能量的成年人計算，每日攝取的游離糖應少於 50 克，即每餐最高攝入量約為 16.7 克，若進食 1 條糖含量最高的樣本便會攝入 14.2 克糖，達每餐糖攝入量上限的 85%。消費者不宜進食太多臘腸，以免導致肥胖及其他疾病。

「香港榮華」榮華臘腸精選瘦肉臘腸

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