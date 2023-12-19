愛玩水人士有沒有試過潛水上岸後立即感到胸悶、頭暈甚至肌肉痛？可能是患上潛水夫病！患者可能會因上水速度太快，令血液中的氣體來不及排解，嚴重的甚至會昏迷、癱瘓等。醫生或會以高壓氧治療幫助縮小氣泡醫治患者，但原來高壓氧治療不只治療潛水夫病，還可以作糖尿病、中風等的輔助式治療，有助喚醒「沉睡」細胞、加快細胞修復和傷口復原等！究竟用作治療的高壓艙如何操作？有沒有黃金救治時間？身在其中會有甚麼感覺？今集Call Me Doctor再次請來全科醫生汪洋醫生，以及急症科專科醫生周卓威醫生為大家拆解！

**以上內容屬主持及嘉賓個人意見，只作公眾健康教育用途。如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員。