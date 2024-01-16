本港踏入冬季流感高峰期，若有不適切勿強撐不理會。内地一名51歲女子日前患上流感卻沒求醫，強撐10日後突倒地昏迷被急送院，發現病情已惡化至重症肺炎變「白肺」，呼吸衰竭命危。

綜合内媒報道，江蘇一名51歲女子近日患上流感，但沒去醫院求醫，而是選擇留在家強撐等自癒。10多天後，患者終難以承受準備前往社區醫院，卻突然倒地昏迷，被緊急送醫。經CT檢查，患者已由最初的流感惡化成重症肺炎，肺部感染多種病毒導致「白肺」，肺功能基本喪失，伴嚴重呼吸衰竭，隨時有生命危險。

主診醫生、江都人民醫院重症醫學科主任陳齊紅表示，患者患有糖尿病多年，因免疫力偏低而感染流感，這時強撐不求醫，大大增加病菌進一步感染風險，最終演變成「白肺」：

「通常來說，『白肺』指急性呼吸窘迫症候群，主要發生在重症感染時雙肺瀰漫性病變，進展迅速。」

北京大學第一醫院感染科主任王貴強表示，感冒後若有以下症狀，必須及時求醫；確診流感後，應及早用抗病毒藥，避免病情惡化：





持續高熱不退、氣短、基礎病加重

有基礎病的老人出現發燒、咳嗽、頭痛、疲倦症狀

感冒3情況勿輕視應及早求醫

廣州醫科大學附屬市八醫院門診主任醫師胡榮欣曾提醒，出現以下不適症狀，切勿忽視，儘快求醫：





感冒3天以上，服用家中常備藥物後症狀不緩解反而加重，包括咳嗽、咳痰、痰中帶血等；

老人和小朋友出現高熱、意識淡漠等；

青壯年出現胸悶、心慌氣急、乏力尿少，伴隨臉腫，需警惕病毒性心肌炎等。

10款防流感食療湯水

為預防中招，除了要注意日常個人衛生、多加衣裳外，也可從飲食上入手。本報綜合各位中醫師、烹飪專家及醫管局推介，以下10款防流感食療湯水針對不同體質，固本培元，不妨參考一下。



1.益肺保健茶

材料：北芪2錢、大棗2枚、防風3錢、菊花1錢、甘草1錢、水1200毫升。

做法：全部材料加水以大火煮滾後，改文火煮30分鐘即成。

功效：可益氣固表，健脾養肺，有助身體對抗病邪及預防疾病。

資料來源：註冊中醫師許懿清





2.龍脷葉蜜棗瘦肉湯

材料：龍脷葉3錢、蜜棗5粒、黨參半両、陳皮一細塊、瘦肉1斤、水2500毫升。

做法：全部材料加水以大火煮滾後，改文火煮60分鐘，加鹽調味即成。

功效：可清肺化痰補氣養脾，可改善肺熱、喉涸等問題，有助減少傷風咳嗽症狀。

資料來源：註冊中醫師許懿清



3.流感茶：體質平和型

做法：菊花3克、薄荷3克、蘇葉3克（沸水1杯浸泡代茶）

註：每周服2至3次，流感高峰期每周3至5次，應在中醫指導下服用

資料來源：醫管局



4.流感茶：體質偏熱型

做法：桑葉3克、菊花3克、蘆根10克（沸水1杯浸泡代茶）

適合經常感到身體發熱人士

註：每周服2至3次，流感高峰期每周3至5次，應在中醫指導下服用

資料來源：醫管局



5.流感茶：體質濕熱型

做法：赤小豆15克、綠豆15克（清水兩碗煲成1碗、溫服）

適合身體發熱、身體酸軟、消化不良人士

註：每周服2至3次，流感高峰期每周3至5次，應在中醫指導下服用

資料來源：醫管局



6.流感茶：體質偏濕型

做法：白扁豆9克、木1棉花12克、生薏米20克（清水兩碗煲成1碗、溫服）

適合容易出暗瘡、疲倦、大便黏稠人士

註：每周服2至3次，流感高峰期每周3至5次，應在中醫指導下服用

資料來源：醫管局



7.蔥白薑水

材料：蔥白3段、薑2片

功效驅風散寒

蔥有抗菌及輕祛痰作用，兩者一起煮可使機體發汗，表邪隨汗出而解。

不要只以熱水泡，最好直接以開水煮;不要「翻煲」

註：應每周吃2至3次。

資料來源：醫管局



8.鮮百合粥

材料：鮮百合2-3個、銀杏5錢、薏仁5錢、小米及糙米視乎個人口味而加

鮮百合有潤肺止咳的功效，煮成粥進食可以令人\更有胃口，適合易有燥熱及咳嗽的人飲用。

此粥只需煮半小時，而小米及糙米的比例則可就個人口味調節，如果喜歡吃較有咬口的粥，可以加糙米。

註：應每周吃2至3次。

資料來源：註冊中醫師楊明霞



9.無花果豬「月展」湯

材料：豬「月展」半斤、無花果2粒、南北杏各3錢、生薑3片、紅棗5粒

無花果具有清心潤肺的功效，加上生薑驅寒及紅棗補血的功效，能為身體較虛的人士補氣，特別適合女性飲用，燉煮時間為兩小時。

註：應每周吃2至3次。

資料來源：註冊中醫師楊明霞



10.虎乳靈芝椰子粟米甘筍湯

材料：虎乳靈芝3錢、迷你椰子(即印度椰子)1個、粟米1條、甘筍1條、南北杏1兩、紅棗5粒、瘦肉半斤

做法：虎乳靈芝、杏仁沖洗；椰子沖洗後切片；粟米去衣切塊；甘筍去皮切塊；紅棗去核；瘦肉勿片後出水；全部材料9碗水2小時，成4至5碗即成。

資料來源：烹飪導師及食療專欄作家芳姐