24/01/2024
寒冷天氣冚被法 | 日本節目解構4類被子特性、蓋被大法！羽絨被、羊毛被、棉被邊款最保暖、最吸濕？毛毯蓋被次序錯誤隨時愈瞓愈凍
Text: Kennis Wong
這兩晚天寒地凍，大家家中的被子是否足夠令你捱過寒夜？日本電視節目《ZIP！》曾解構4種被子的特性及公開蓋被秘訣，大家只要弄清蓋被次序及如何搭配毛毯就能成功保暖！即睇你蓋被的方法啱唔啱！
寒冷天氣冚被法 ︳認清被子特性！羽絨被、羊毛被、棉被、聚酯被各不同
日本電視節目《ZIP！》請來睡眠專家ヒラノマリ（Hirano Mari）講解被子的冷知識，節目中主要解構羽絨被、羊毛被、棉被以及聚酯被。羽絨被相信是大家在嚴寒中的最佳被窩伙伴。Hirano Mari指羽絨被重量輕、保溫性高、通風良好；而羊毛被吸濕性強、保溫性高。常用的棉被吸濕性強、重量適中，聚酯被則為保溫性高、耐久度高，常常被用作製造服飾的物料。
（圖片來源：Envato）
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