「天氣又轉冷了。」Dorothy說。

「古人說『寒氣之逆極，故謂大寒』。如果涼是冷的開始，那麼寒就是冷的極端。現在是大寒，是寒的極限，為一年中最寒冷的時候。大寒較暖和，反而是大冷的前兆。近數天嚴寒就是例子。

不過大寒節氣天氣冷屬正常不過。冬日德寒，『大寒不寒，人馬不安』。該冷的時候不冷，該暖的時候就很難暖了。天行有常，寒暑有節，才是正常的氣候。理想的氣候，應該是冬天不要太暖，夏天不要太涼，春天不要倒春寒，秋天不要陰雨連綿。」我說。

「請問大寒飲食上有何要注意？」Dorothy問。

「作為冬天最後一個節氣，趁著脾胃最強的冬季，為來年春生作準備，好好補養脾腎。現代人平日飲食十分豐富，零食又多，又重口味。看看食物包裝，美味的零食和即食食物有就各式各樣的添加劑。這些都會加重脾胃負擔。」我說。

「為甚麼？」Dorothy問。

「食物添加劑好像假珍珠，真正食物就是真珍珠，兩者混合，脾胃要花氣力挑選水穀精微。所以養脾胃，首要買新鮮食物。脾胃好了，才能補腎。

要健脾胃，首選生薑和紅棗。生薑能發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳，又可解腸胃毒。紅棗，中醫學名為大棗，能益氣補血，健脾和胃，有補脾陰的作用，以防腸胃津液不足。

其次要補腎。可補脾又補腎的有淮山。淮山，中醫學名為山藥，有益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶的功效。杞子和栗子都是好選擇。杞子能養肝明目，補腎益精。栗子養胃健脾，補腎強筋，活血止血。

睡覺是天然補腎法。睡得好，翌日精神抖擻。蓮子能益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。

這些材料可以煲成時令養生湯水，十分適合怕冷，四肢不溫的人士。」我說。

「太好了。我最愛喝湯，媽媽說，常喝養生湯，皮膚也會好一點。」Dorothy說。

「天氣寒冷，還是盡量在室內活動吧。內經說︰『虛邪賊風，避之有時。』注意保暖，睡眠充足，新一年身體才會強壯。」我說。

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