就在上週末的晚上，她收到男友分手短訊......

「佢話大家嘅values、planning都唔同，唔想繼續啦！」她苦笑的說：「幾年嘅感情只用一個message幾句收尾，哈！」

他們的感情時好時壞，與其說是一對，不如說是苟延殘喘，卻未講清楚的拖友，這次分手是個正式的結束吧。

「同佢一直都麻麻，我有心理準備架啦，星期六晚講分手仲好啦！」

分手要擇日，我很同意， weekday工作已忙得日夜顛倒，大事宣佈就請在weekend，讓大家有些時間抖抖、沉澱一下或嚎哭一場。

眼見一切已成定局，與其打聽他們分手的原因，我比較關心她的心情。

「我OK嘅，一早知同佢有問題，佢每樣野都要話事，就算我唔鐘意都只能夠follow，係我唔捨得分手，佢又唔想做壞人，先拖到宜家先結束。」

兩人無論是價值觀、生活模式或對未來的計劃都不盡相同，心裏明知道不適合亦不合拍，難道要若無其事的走下去麼？進不得，退不捨，誰也不願意把「分手」兩字說出口，兩人就一直互相拖著，有一年半載了，累吧？！

緣份無法強求，適不適合並不是單靠一方的忍耐或卑微的遷就討好，便能維繫。對於拍拖次數十指數不清的我，也有過類似的經歷，某位前度和我本來就是兩個世界的人，無論性格、處事或投資觀念都大相逕庭，而他要求我事事順從，當一個聽話的綿羊。那時的我「很不自己」，深怕說多了他不高興，有情緒會讓他反感，埋怨我麻煩，努力壓抑著心裏的想法和情緒，以為勉強自己就能維持下去。

當時還未細想這樣的關係是否健康，百般忍受和遷就已讓我快心理不平衡了！後來還「被分手」，雖說難過，但心裏有種「放監」的感覺，終於不必看著對方的一言一行做人了！

分手一定傷心、難過麼，但發生的一刻卻沒有太多失落和心痛，取而代之是呼了口氣的輕鬆心情，那不就正正反映這段情、這個人是有多不適合，一直的壓抑和委屈就在分開之時得到釋放，哈！

感情無法勉強，讓有些人成為過去，人生才能好好過！