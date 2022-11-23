愛情路上，最壞的情況是被騙嗎？某程度上，比起被騙，我覺得自欺欺人更加可悲。



公司之內，P遇上了另一個部門的他，一個她口中聰明、見多識廣、應變能力很高的人。聽她這麼形容，我已預計到他們之間或許正在醞釀些甚麼，誰知道還未正式一起，事情便出現變數，「有同事看得出他想追求我，於是有意無意間暗示我知他有女朋友……」P說。



還好是在曖昧階段，直接放棄渣男本來是最簡單做法，但P說她想反擊，想倒過來玩弄對方一番。方法是先答應對方的追求，繼而狠狠把他甩掉。

別鬧好嗎？我看P其實是不甘心放手吧！「不是不是，我怎會愛上渣男？我是要報復他對愛情不忠誠，給他一點教訓，以免日後有更多受害者！」她說得大義凜然。

事態發展一如所料，並不存在甚麼狠飛或復仇，而是換成第三者偷偷苦戀渣男，糾纏不清……



「噫！是我『沉船』了。」好一句沉船了，彷彿自己只是被動地、無可救藥地愛上那個男人，但明明沉船之前，你有權選擇停航。

沉船最常出現於哪些狀況？

例如你以為自己不會看上一直追求你的人，到對方突然不辭而別，你才發現他已在你心上佔一席位，愛而不得讓你很難過。

你以為自己很懂得與曖昧對象拉鋸，意圖先把對方吃得死死，怎料過程當中互有攻守，到你想等他再進一步時，才意會到被吃死死的那個其實是自己。

你以為跟性伴侶只要不談情、不交心，便能永遠保持安全距離，然而某個寂寞晚上，你竟然很痛恨正睡在他身旁的別的女人。

就牽個手而已，不會那麼容易愛上；就抱一抱而已，不會那麼容易愛上；就接個吻而已，不會那麼容易愛上；就上一次床而已，不會不會…… 對方的想法大致相同，他真的沒有很喜歡你，因為除了住進他心裡的人，其餘那些都只是玩伴。而你呢？經已沉船沉到海床去了，卻還搞不懂是誰在自欺欺人。

滿以為自己懂得控制情感的輸出與接收，能夠準確地拿捏每分每吋，到最後還不是都一頭栽進對方的陷阱裡去嗎？也許該修正一下，那些陷阱甚至並非對方刻意佈下，更多時候，都是你用一雙手自掘而成的。

最天真的想法，是以為愛情可以收放自如，到沉船之後才發現已愛得無法自拔。到知道錯判形勢的時候，無力感已超越所能承受的範圍，進退失據。

想得到更多，卻害怕失去更多，不知甚麼時候開始，你突然發覺自己變卑微了，明明想讓他知道你有多麼深愛他，卻知道愈是表露，輸得愈徹底。失衡的狀態令你害怕所付出的一切努力會付諸流水，說放棄，捨不得，想捉緊，又怕用力過度惹人生厭。

想著想著，苦戀的情緒讓人愈陷愈深。

沉船沒有解藥，你只有等待對方給你編寫結局。當然，你也有權立即退場，重新回到那個沒有他的起點……



如此一來，你會發現繞了一圈後，除了傷心之外，原來你並沒得到過甚麼。