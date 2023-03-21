她男友提出同居，誠邀她搬進他家，是代表關係大躍進？誰知她一面為難……

「初時佢主動話同居，我都好開心㗎，諗住佢認定我，但原來唔好咁天真！佢好直接咁話同居就搬去佢度，夾返份租！」她皺著眉的說。

「重點係夾返一半租，幾識計喎！」我笑了出聲。

「佢話佢都要畀租，我搬過去，就每人一半囉，至於水電費嗰啲到時再夾，你話啦，係咪好怪先？」

原來提出同居不是想和女友日癡夜纏，而是有更重要的原因。屋租是固定開支，自住便省不了，但要是有人分擔租金、帳單，平攤費用是多好呀！既能維持現有的生活環境、質素，還有個人幫忙處理家事和照顧自己，錢即省了不少。找housemate煩，就打女友主意，一起share bill！

對於同居洗費是否該各付各，這從來都沒有定案，但出發點如何就決定了這件事是合理還是難看！要是他們兩人一起計劃同居，事前說好如何分配租金和洗費，這是OK。但她一直跟家人住，沒有搬出去的想法，現在是他一向租屋自住，向她提出同住，還煞有介事的表明屋租每人一半，怎麼都像是想有人分擔他現時支出呀！就有如男方自行買了一部心水遊戲機，卻主動邀請她一起使用並夾錢，一切都是他主張、決定和要求！香港生活艱難嘛，屋租已佔人工一大部份，能省便省，更要開源節流。最有趣是當她為要付一半租金而遲疑時，男方提出夾少幾百元都可以……討價還價的模樣，是心急想有人分擔金錢的壓力？！



「嘿，咁到時家務邊個做？買餸、煮飯都係你？」我不客氣的說。

向來直接的我可不是取笑她，而是認識一位搭沉船的友人W。她和新男友拍拖不到一星期，已搬進男方家裡，開始時未有細說各項分工和分帳，之後才發現問題多多。雖說男方繼續支付租金，但她要負責日常的所有開支和家務，包括日用品、買餸、零食、酒類費用，有時還要付水電煤。她男友生活智障程度是連炒隻蛋都不行，口罩亦不會主動買。她既要入得廚房、出得廳堂、上得大床，還要兼顧家頭細務，買餸煮飯、照顧大少爺……。自從全能女友進駐後，他辭退家務助理，省了一筆支出，還從以前餐餐在外面吃，變成晚晚有住家飯，早上飯來張口，夜深餓了還有宵夜，生活方便又省錢！他只需繼續當個大爺，負責食，家務少理、買餸say no，慵懶在家真好，這樣同居還有個24小時無休的「貼身傭人」，真是賺了呀！

原來開心不要太早，同居可能只是表面甜蜜，並不代表對方有進一步發展的打算，現實的是想有人幫補租金和生活上的洗費吧？