海鮮及魚類都是豐富蛋白質及奧米加3來源，能夠天天買到新鮮的當然好，但如果你覺得罐頭的比新鮮的低級，那麼你就錯了。罐頭魚雖然並非活生生的，但營養價值與新鮮無分別；準備幾罐在家，無論是為了颱風季節，還是為了在忙碌生活中提供便捷的營養儲備，罐頭魚都是不錯的選擇。

（圖片由作者提供）

除了大家喜歡的罐頭沙甸魚，今天就特別選擇了另外兩款罐頭海鮮，跟大家做一個簡單營養比較。

罐頭吞拿魚及三文魚：兩者都是豐富蛋白質來源

作為蛋白質食物來源，兩者不相伯仲。一份罐頭三文魚（3安士）提供大約17.5克蛋白質，而同等分量的罐頭吞拿魚提供約18克蛋白質。

兩者都可以打開即食，直接加入夏日菜式。罐頭三文魚特別適合配搭熱帶水果例如菠蘿或芒果；罐頭吞拿魚與蛋黃醬和沙律醬也是絕配，再混合西芹粒、提子等就可以做出簡單消暑沙律。

兩者都含為奧米加三

兩種魚同樣含有DHA 奧米加3脂肪酸，對腦部及眼睛發展有終身保護作用，亦有助保護心血管系統功能。

誰較為健康？

兩種魚類同樣是優質的快速蛋白質攝取來源，但基於兩個原因，罐頭三文魚會稍微優勝：

罐頭三文魚的甲基水銀含量較低，一向都是屬於「低水銀」海鮮選擇；部分吞拿魚品種則含有較高甲基水銀，不過，某些罐頭吞拿魚，例如skipjack罐頭三文魚的水銀含量會比albacore品種低。購買罐頭吞拿魚可選擇標籤light或skipjack的產品。

（圖片由作者提供）

罐頭三文魚含有較高 DHA，每3安士分量能提供950毫克奧米加3脂肪酸；同等分量的罐頭吞拿魚則可提供170毫克。雖然吞拿魚的DHA含量看上去相對低，但仍然比其他肉類高。