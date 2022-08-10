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10/08/2022

立秋喇！大雨連場脾胃易濕滯！推介「芒果核雲苓芡實湯」！利水滲濕、健脾安神迎接初秋

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　　「不知不覺，已到秋天了。」我說。

 

　　「秋天？天氣還不冷呢？」Ava說。

 

　　「立秋剛到。立秋代表秋天開始。秋，即禾與火，有禾穀成熟的意思，是豐收的季節。初秋有很多應時水果，不妨吃一點。」我說。

 

　　「我最愛吃芒果。」Ava說。

 

　　「我也很喜歡。芒果吃掉肉後，可以留下芒果核。芒果核性平，味甘、酸、苦，入肺、脾胃經，能健脾、止咳、化痰、行氣、消積。我們可以用芒果核煲湯。」我說。

 

　　「那和甚麼一起煲呢？」Ava問。

 

　　「立秋至秋分，秋意未算太明顯。在中醫角度，夏天和秋天之間多了一個長夏。立秋正是長夏未盡，秋意已起。此時氣候最為潮濕，乃因多陰雨而潮濕，空氣中濕度大，大氣壓偏低，由脾所主。大雨連場，大自然能量正在下降，雨下得愈大，就是陽氣降得愈急。我們的身體受大自然影響，氣血也會往下收降。若我們脾胃虛弱，氣血下降時壓迫脾胃中土，則會造成脾胃濕滯的病機。現在不少病人也有大便溏爛的情況，甚至腹痛也有，胃口欠佳等，正正反映脾胃虛弱，又有濕阻。

 

　　所以飲食上要顧及脾胃和去濕。這時可以吃雲苓和芡實。雲苓，即茯苓，性平，味甘、淡，入心、脾、腎經，能利水滲濕、健脾安神。芡實性平，味甘、澀，入脾、腎經，能益腎固精、健脾止瀉、除濕止帶。

 

　　雲苓和芡實都偏有點藥性。食物可選紅蘿蔔和粟米。紅蘿蔔性平，味甘，入脾、肝、肺經，能下氣寬中、健脾消食、化痰。粟米性平，味甘，入肝經、膽經、膀胱經，利尿退腫、利膽退黃、止血調中和胃。

 

　　這些材料都可煲成時令養生湯水。」我說。

 

　　「還有甚麼要注意呢？」Ava問。

 

　　「秋天相應的為肺，肺主肅降。立秋之後處處有陰氣，早晚開始有點涼意，暑氣漸消。仔細留意，日落時間每天會早一點，表示大自然的能量往下收的趨勢愈來愈明顯。我們應早睡早起。早點入睡，以順應陽氣之收斂，早點起床，為使肺氣得以舒展，且防收斂之太過。」我說。

 

下頁即睇「芒果核雲苓芡實紅蘿蔔粟米瘦肉湯」點煲

 

 

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