「家燕媽媽」薛家燕雖然不常在幕前露面，但每次受訪、拍攝或出席活動，表現依然精靈，要不是她現身第七屆黃金時代展覽暨高峰會、在「亮眼同行分享會」講述自己患上濕性老年黃斑病變的心路歷程，真想不到「家燕媽媽」原來從去年開始，就一直飽受眼疾之苦！幸好她及時發現病情，沒有延誤治療，總算避過失明風險！

分享會上，「家燕媽媽」指去年拍攝《流行經典50年》時，已發現自己看熒幕上的歌詞有困難，但由於一直有配戴隱形眼鏡的習慣，故誤以為只是隱形眼鏡的度數不適合，怎料換過新的隱形眼鏡後，情況亦無改善，便急急求醫！經醫生檢查後，「家燕媽媽」才得知自己患上濕性老年黃斑病變！一旦病情嚴重又延誤醫治，隨時可導致失明！到底甚麼是老年黃斑病變？患者會有甚麼病徵？如何預防？一張格仔紙即可進行自我檢測？

薛家燕早前出席「拜耳香港全力支持：亮眼同行分享會」，以過來人身分分享抗老年黃斑病變心路歷程。

甚麼是老年黃斑病變？致盲率高達5成？

老年黃斑病變，其實是一種隨著年紀增長、視網膜的黃斑點逐漸退化而引發視力受損的眼睛疾病，臨床上可分為乾性和濕性兩類。根據中大眼科CUHK DOV「眼病小字典」網頁資料顯示，約9成患者屬於乾性黃斑退化，發病過程通常較慢，病情亦相對較輕，惟病情一旦惡化，便有可能發展為濕性黃斑病變。濕性老年黃斑病變雖然只有10%患病率，但發病過程很快，對中央視力亦會造成較大損害，嚴重個案可於數星期內完全失明！更有研究指，患上濕性老年黃斑病變超過3個月而沒有及時治療，病人的致盲率可高達50%，故濕性老年黃斑病變堪稱是頭三號「致盲殺手」！

一張格仔紙即可進行自我檢測！

很多老人家認為，人老眼矇是自然不過的事，尤其老年黃斑病變是難以察覺的眼疾，真有可能因不察病情而延遲求診和治療。據中大眼科CUHK DOV資料，老年黃斑病變較明顯的病徵為「視力模糊」、「視野中心出現暗點」、「視物扭曲變形」，甚至「變色」，一旦出現上述徵狀，就要馬上向眼科專科醫生求診！

想知自己有否患上黃斑病變？除了找眼科醫生做檢查，亦可利用「「阿姆斯勒方格表」作一次快速自我檢查。

（圖源：截圖自中大眼科CUHK DOV網頁）

擔心自己患上老年黃斑病變而不自知？譚秀雯眼科專科醫生教路，可定期用一張格仔紙（「阿姆斯勒方格表」）做一次快速自我檢查！點樣做？具體步驟如下：

1. 在光線充足的環境下，將「阿姆斯勒栅方格表」放在視平線約30厘米的地方（註：戴眼鏡者可先佩戴近距離用的眼鏡後才作檢查）；

2. 先遮蓋一隻眼睛，然後以另一隻眼睛凝視方格表中心的黑點；

3. 觀察中心黑點附近的線條有沒有變形扭曲，或黑點中心有沒有出現空缺；

4. 遮蓋另一隻眼睛，重複以上步驟。

如果看到畫面變得模糊，直線出現扭曲或看到黑點擴散，代表黃斑區很可能已出現病變，應盡早找眼科專科醫生作更詳細的檢查。

（圖源：中大眼科CUHK DOV網頁）

如何預防／延緩老年黃斑病變？

1. 佩戴具過濾紫外線功能的太陽眼鏡，以減輕紫外線所導致的視網膜損傷。

2. 多進食含葉黃素（譬如菠菜、南瓜、蕃茄）、玉米黃素、富含維他命C、E的食物，少吃高飽和脂肪及高膽固醇的食物。

3. 戒煙或避免吸入二手煙。

4. 時常監測血壓、血脂、血糖。因為「三高」可以引起微血管的損害，從而造成黃斑病變的發生和發展。

5. 定期進行眼科檢查。醫學界建議，40-64歲人士最好每1-2年進行一次全面的眼科檢查，65歲以上人士最好每年檢查一次。

（註：以上資訊只供參考。如有任何醫療或健康問題，應向醫生或醫療專業人員諮詢。）