疫情數字反覆，我們當中醫的又再過著忙碌的生活。別以為疫情升溫只會增加中招或癒後調理的病患，作為腫瘤科的，就更要加倍努力，為防止抵抗力較弱的腫瘤病患作最好的調理，黃太太便是其中一人。

黃小姐甫進入診所，急著說：「譚醫生！快看看，我媽眼睛幾個星期之前就變黃了，一直都沒有好，我聽別人說，眼黃是肝癌，是不是啊？」

我說：「先別急，慢慢說，急也沒用！」

黃小姐終於安靜了，我開始為黃太太作詳細的診斷，黃太太說：「最近吃飯只能吃到以前的一半，沒秤過體重，但是能感覺得自己瘦了，小便有點黃。」說畢，就把凳子往我面前搬一搬，抓著桌子邊問：「醫生，我是不是得肝癌？我爸爸是因肝癌去世。」

詳細診斷後，我心知不妙，並說：「先給你安排檢查一下。」

黃太太的腹部CT和核磁共振檢查報告顯示：肝臟裏、外、膽管、胰管有明顯擴張，患上的不是肝癌，而是膽管癌。

黃太太嘆一口氣，並說：「幸好發現的早……」

黃小姐問道：「甚麼是膽管癌？好少聽到。腫瘤病例中多見嗎？何解會出現眼黃？」

我答：「近30年以來，膽管癌的發病率一直呈上升趨勢，不僅是老年人，就算中年人或年輕人，都會被盯上。

從中醫角度來看，肝膽相照，即：肝是哥哥，膽是弟弟，哥哥與弟弟起著互補與互助的關係。

膽管癌是一種膽道系統常見的疾病，膽管就是負責輸送肝臟每天分泌膽汁的通道，膽汁通過膽管輸送給膽囊。

膽囊收到膽管輸送的膽汁，然後讓膽汁在膽囊裏存著。進食時，膽囊就開始收縮，隨後把膽汁輸送到腸道裏幫助消化，這樣維持身體的健康。

若膽管癌變，肝臟分泌的膽汁就可能沒法輸送出去。膽管癌分為：肝內膽管癌和肝外膽管癌，肝內膽管癌變並不會導致膽汁完全不能夠被輸送出去，也會有部分膽汁可能流出。但要是肝外的膽管癌變，就會極大地影響肝臟和身體其他器官的健康。

肝開竅於目，即：肝的狀態反映在雙目，肝、膽臟腑內有腫瘤、潰瘍和發炎等，便會令雙目發黃，其實是身體告知你臟腑出現了不尋常的狀況。

從現代醫學角度來看，那是因為無論是肝內膽管癌，還是肝外膽管癌，只要是膽管癌變，就會影響肝臟膽汁向膽囊的輸送，而後膽汁滯留在肝臟，引發黃疸，所以眼珠子上的眼白就會發黃。

但不能說眼珠子發黃就一定是膽管癌，也有可能是因為年齡增長、脂肪沉著、藥物影響、經常進食帶有胡蘿蔔素的食物等引起的，但也不能避免可能是肝癌或胰腺癌。」

黃太太續問：「膽管癌變，甚麼是致癌的兇手？」

我答：「首先要明白，肝臟、膽腑功能就是管轄：氣血功能、排毒解毒、情緒狀態、消化系統和內分泌功能等。常說『病從口入』，有些時候疾病都是被自己吃出來的。如果經常不吃早餐、經常餓肚子、節食減肥，或飲食過於油膩、身材肥胖、情緒過於不穩定等，都會導致膽汁分泌過多，從而增加患上膽管癌的風險。

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當然本身就有膽囊、膽管疾病者，若果沒有好好調理和控制住，也有機會發展為膽管癌。比如：感染性的膽管炎、硬化性的膽管炎、病毒性的肝炎、肝硬化、血吸蟲病、膽結石等，都會導致膽管癌風險增加。

還有的就是家族遺傳，要是家族裏有一個或一個以上的膽管癌患者，那麼後輩膽管畸形、膽管擴張等風險就會增加，而後也會誘發膽管癌。」

黃小姐緊張地問：「除了眼黃之外，有些甚麼蛛絲馬跡，要馬上注意有機會膽管癌呢？」

我答：「之前提及肝膽臟腑管轄分別是：雙目、氣血、排毒、情緒、消化和內分泌等功能，若果不幸患病，不僅會有眼白發黃，90%的膽管癌患者早期皮膚也會發黃，有些還會感到瘙癢（排毒功能）。同時，患者會感到腹脹、腹痛、食量減少、噁心嘔吐（消化功能）、尿色發黃、體重下降、月經失調、睡眠不穩（內分泌功能）和情緒不安等。

注意，早期的膽管癌並不會給身體帶來明顯的典型症狀，很多膽管癌患者真正發現自己身體不舒服的時候，大多數都是膽管癌晚期。如果身體出現多種症狀，且持續較長時間，便要積極求醫。」

黃小姐問：「近期疫情升溫，媽一向抵抗力差，又患上腫瘤，我怕她會中招，可以一併調理嗎？」

我答：「當然可以，用針灸處理。

針刺：肝俞、膽俞、血海和期門等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程。」

黃太太續問：「平時有甚麼要注意的？」

我答：「積極配合各項治療，好讓身體不適消失，恢復正常化，從而提升強烈的生存慾望，最重要是有健康的生活方式。」

黃太太點頭同意。