Mia今年三月確診新冠病毒感染，雖然經已康復，但一直以來，都仍然感到不適，經朋友介紹求診。

甫坐下，Mia一臉倦容，並說：「醫生，我中招後一直覺得氣好弱，聲音嘶啞，有時會少許乾咳，容易累，頭腦昏昏沉沉，總是提不起勁，時會覺得胸口翳悶不適，可能是因為胃口一般所致，我是不是有新冠後遺症啊？」

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經詳細診斷後，我建議Mia先作檢查。

檢查報告：肺癌。

Mia得知報告後，並說：「譚博，其實我之前已經因身體不適狀態而做了X-Ray檢查，但也沒有查到異常狀態，但不適依然存在，所以拖到現在才發現原來患上肺癌，為何之前查不到呢？」

我答：「

1. 症狀缺乏特異性

肺為嬌臟，當肺臟生病時，好可能會向你撒嬌，所以若果患上肺癌，一般會有些症狀。 當然也有的癌症患者發現得早，尚未有任何不適表現。

肺癌比較常見的症狀包括：咳嗽、聲音嘶啞、胸悶、胸痛、痰中帶血等，但這些症狀並非肺癌獨有，一些其他的呼吸系統疾病，比如：肺炎、感冒、氣管炎等也會引起這些症狀，所以容易被忽略。

2. 影像學上和很多疾病相似

肺部的影像學檢查存在一個很大的難題「同病異影」、「異病同影」，即同一個疾病也可能出現不同的影像學結果，或不同的疾病出現了同樣的影像學結果，這直接導致肺部的良惡性疾病診斷尤為困難。

而且單靠X光來確診肺癌，也是很不靠譜的。 人體的肺部、心臟、縱隔、橫膈等重合在一起，正位胸片比較難分辨，容易造成漏診。 而且即使發現有腫塊，X光也很難分辨腫瘤的具體大小和性質，所以臨床上更推薦用CT來進行肺癌篩查，這也是其中一個敲門磚。 」

根據大數據分析後發現，最容易被誤診的疾病有三大類：感染、癌症和重大血管事件。 在癌症中，誤診率最高的為肺癌，佔比達到22.5%，所以肺癌是比較容易被誤診的。 」

Mia問：「從中醫腫瘤科的角度來看，可以怎樣幫到我呢？」

我答：「養肺護肺，排毒抗癌。加上時已入秋，秋燥傷肺陰，無論是否患上肺癌，秋天潤肺，養肺護肺的保健概念，其實是每個想維持健康的人，都是必備的智慧。」

Mia：「可以怎麼辦？」

我答：「針灸佐以內服中藥。

針刺：肺俞、大椎和截癌穴等，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次1療程。

內服中藥：要視乎當時身體狀況而針對性調理。 」

Mia說：「我就不幸又肺炎又肺癌，但我的家人有沒有需要留意的地方，從而有助預防肺癌的出現？」

我答：「肺癌的發生和我們生活中一些細節有很大的聯繫，想要預防肺癌，首先，要遠離外邪傷肺。

1. 煙草

煙草內含有大量有害物質，有三分之二的肺癌死亡是由於吸煙所致。 長期、大量吸煙者，罹患肺癌的風險會比不吸煙者增加10~20倍。 一些被迫吸二手或三手煙的人群，患癌風險也會增加。

2. 空氣污染

汽車尾氣、工業廢氣以及城市垃圾等會造成空氣污染，人體在吸入這些有害氣體後，容易導致肺部健康受損，最終可能會誘發肺癌。

3、炒菜油煙

煎炸、爆炒、燒烤等烹飪模式，也會讓肺部受傷。 當食用油被加熱到高溫後，產生的油霧凝聚物，會導致細胞染色體損傷。

4. 氡氣

氡是一種輻射的氣體。 研究指出，低水平的氡暴露會增加肺癌風險，在年輕人身上更要注意。 氡在地鐵、隧道、地下停車場以及煉油廠等場所廣泛存在。

臟腑內傷

1. 熬夜、晝夜顛倒

凌晨三時至五時是氣血進入肺臟的修補時間，若果在此時仍然未睡，或者經常在這個時間突然醒來，也會影響肺部的修補和健康狀態。 麻省理工大學曾在小鼠實驗上發現，一旦小鼠晝夜節律被破壞，會導致小鼠體內的肺癌發展更快，且更具有侵略性。

2. 結構疾病

若果素體有脊柱側彎，便會容易對肺臟造成壓迫，影響肺臟的正常功能。 加經絡不通，氣血不足，進一步影響肺臟的自我修補能力，最終導致肺臟功能失調。

最重要，當臟腑或氣血功能欠佳，尤其是肺臟，如：鼻敏感、氣管敏感、咳嗽、呼吸不暢或哮喘等，務必盡快求醫，好讓正氣存內，邪不可干。 」

Mia點頭示意明白。