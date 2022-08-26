今年3月是第五波疫情的高峰，不少人染疫，政府推出「康復紀錄二維碼」作為「疫苗通行證」，有效期為180日。數數手指，大部分康復者的康復碼快將到期， 未曾接種或只接種一劑疫苗的人士，就需要在失效前接種多一劑疫苗方能繼續使用「疫苗通行證」。至於在確診前已打二針的人士又要點做？要唔要打第三針呢？即睇！

相信有不少人都有疑問，已打兩針的康復者在康復碼過期後，還符合「疫苗通行證」要求嗎？放心，是已經符合的！只要在康復碼失效前，透過電子疫苗接種及檢測紀錄系統更新疫苗接種紀錄，就可以繼續使用「疫苗通行證」。如果你有「智方便」或「醫健通」戶口，只需登入賬號，就可下載到曾感染 2019 冠狀病毒的針卡二維碼。

即睇更新步驟︰

1. 前往電子疫苗接種及檢測紀錄系統，揀選右手邊的「2019 冠狀病毒病電子針卡」。

（網站截圖）

2. 閱讀及同意收集個人資料聲明後，大家需要填寫個人身份證文件的資料。

（網站截圖）

3. 按下提交後，就會出現電子針卡，上面有個人資料、接種疫苗的日期等，底部就會有QR code，大家可按右下儲存二維碼。

（政府新聞處教學影片截圖）

4. 打開安心出行應用程式，按畫面右下角的「電子針卡」，再按顯示詳情。

5. 按更新，掃瞄剛剛儲存的電子針卡二維碼。更新的電子針卡中，除了顯示兩針疫苗接種日期，亦新增「曾感染 2019 冠狀病毒病」一欄「是」。針卡不會再有「有效日期」，最後按「確認」即可。

下載針卡影片教學︰

使用智方便下載針卡教學︰

已打兩針的康復者需要打第三針嗎？

接種了兩劑或以上新冠疫苗的康復者已經符合疫苗通行證的要求，只要按以上的步驟下載附有康復者身分的電子針卡，再匯入到安心出行即可。想打埋第三針又得唔得呢？是可以的！根據衛生署衛生防護中心的指引，50歲或以上已打兩針的康復者，建議於康復後或第二劑後（以較後者為準）90日打第三劑；而18至49 歲的，可選擇在康復後或第二劑後（以較後者為準）180日打第三劑。大家可以按個人意願選擇！

（圖片來源︰衛生署衛生防護中心Facebook）