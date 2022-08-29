Eva一向注重健康，起居生活，都是維持在優質水平，一切病痛幾乎與她絕緣。但由於疫情持續反覆，也給她帶來一定程度的精神負擔，結果，健康女神也崩壞了。

Eva說：「譚博，你知我一向對健康要求很嚴格，歸根究柢是自問對健康教育水平認識較低，所以特別怕死。但近數個月問題出現了，不知為何月經時伴隨很多大血塊，經血色較喑，雖則不癢不痛，但也警覺身體出現了狀況，加上疫情又再升溫，實在影響心情，請問我出現了甚麼問題呢？」

經詳細診斷後，我說：「你是經行血塊，是月經失調的疾病。」

Eva問：「何謂月經失調？情況普遍嗎？」

我答：「月經失調即是指月經的周期、經期、經量、經質發生異常的情況，或伴隨月經周期出現明顯症狀為特徵的疾病。這個是婦科常見疾病，屬於普遍現象。」

Eva續問：「導致月經失調的原因？如血塊多、血色澤深或淡等？」

我答：「導致月經失調的因素如下：

肝鬱：肝腎皆管轄氣血和生殖系統。 若果情緒不穩、長期壓力過大、過勞、大病、久病、肝臟器官病變和長期病患者，皆容易出現肝鬱。肝鬱化火，火盛有機會令經期提前，鬱而生瘀，瘀令月經出現血塊或經血色暗，鬱導致阻，阻塞令月經不通則痛，或會出現痛經。

脾虛：脾統血，脾虛導致氣血皆虛，氣虛血液無力推動，故所以造成經行瘀阻、月經血塊且經色暗沉。若果脾虛持續，會進一步導致貧血、月經色淡、月經先後無定期或崩漏。

腎虛：腎管轄生殖系統，腎虛令子宮和附件氣血和功能欠佳，因此會出現：經血量少、月經先後無定期、閉經、不孕、痛經或經期出現血瘀、色喑或血塊。

● 疾病因素：骨盆腔內的器官疾病會引起月經失調，例如：子宮肌瘤、子宮頸息肉、子宮或子宮頸感染、子宮內膜增生、子宮內膜癌、子宮頸癌等疾病。 更年期後的婦女，發生月經失調，有1／3是因素子宮或陰道發炎所引起，另外1／3是因素子宮或子宮頸息肉、子宮內膜增生或子宮內膜癌所引起。

● 心理因素：緊張、工作壓力和過勞等，可會出現月經失調的情形。

《俗女養成記》劇照

● 減肥：女性採激烈節食或過量運動手段進行過度減肥，身體無法攝取足夠營養素，因而導致脾虛繼而影響荷爾蒙分泌。女性荷爾蒙分泌不正常，無法刺激腦下垂體分泌黃體激素，導致無法排卵，引起月經失調。

經血出現淡粉紅色，是血虛與脾虛的表現，同時可能是體內雌激素水準過低；

經血出現暗紅色的是『瘀血』，月經顏色偏暗也有機會是宮寒問題。」

Eva説：「真出事，彷彿每一樣我都中。近期由於疫情升溫，確實情緒不穩，同時減少到健身室，所以覺得自己長肉了，故自行減少食量，進行減重計劃。不知是否這個緣故，就覺得胃口收細了，人也容易疲倦，且有點點腰痠和腰硬硬的，好像所有症狀都全中，請問有甚麼方法可以處理？」

我答：「治療月經失調的特點是結合月經期、量、色、質的變化和患者的全身症狀來判斷證型。常用的治療方法包括補腎、健脾、疏肝和調理氣血，可以通過針灸來調理：常用的針灸穴位有：關元、三陰交、血海和氣海等穴，佐以艾灸，有調和沖任和調節臟腑功能的作用，從而使周期、經色、經量、經質逐漸恢復正常。」

Eva續問：「調理有分體質嗎？主要針對哪些器官部位？」

我答：「體質不同，調理的方法也不同，因此，要根據不同人的體質進行個性化調理，這也是中醫調理的最大特點與優勢。

主要針對：肝、脾、腎臟。」

Eva問：「當月經出現哪些情況，便要看醫生？」

我答：「月經時大量出血，出現灰色分泌物，血塊直徑大於香港兩元硬幣，兩個經期之間相隔的日數突然改變，周期少於21日或超過35日（連續兩個周期），經期出血超過8日或少過5日，嚴重經痛，滴血異常。 」

Eva點頭：「明白了，馬上針灸。」