馬小姐是一位銷售人員，憑著一張三寸不爛之舌為公司拿下了許多業務。因為工作關係，馬小姐經常熬夜加班，身心俱疲也是常態，導致馬小姐抵抗力一直很差，很容易生病。

馬小姐很喜歡吃辣，所以喉嚨一直不適，常常喉嚨發癢，時會乾咳。馬小姐以為自己就是普通的咽喉炎，平時也會自行服一些清熱藥物來緩解症狀，但是情況一直不見好。

直至近期疫情反覆，馬小姐也不幸中招，經朋友介紹，透過視像診斷認識，幫馬小姐處理病毒性肺炎，服藥五天，已由陽性轉陰性。我建議馬小姐到診所進行針灸調理，清底，避免病毒引起後遺症。由於喉嚨一直反覆不適，馬小姐一口答應。

馬小姐說：「這次喉嚨不適已有一段長時間，而且情況比之前更加嚴重，聲音在說話時感覺有點沙啞，中肺炎後情況更差，我也想查看是怎麼回事？」

因為了解到馬小姐之前有HPV感染的情況，我初步懷疑是喉癌，通過檢查，結果確診馬小姐是喉癌。

馬小姐問：「咽喉已經很長時間的不適，但想也沒想到是喉癌。除了發癢咳嗽，其實還有甚麼症狀？」

我答：「喉癌是一種比較常見的咽喉部惡性腫瘤，喉癌的早期症狀和慢性咽喉炎差不多，所以喉癌很容易被誤認為是慢性咽喉炎。

確實，從醫學症狀的角度來說，喉癌和慢性咽喉炎都會出現：

1.喉嚨乾癢不適。

2.刺激性咳嗽。

3.吞咽不適。

4.聲音嘶啞等症狀。

但是仔細觀察會發現，喉癌患者的症狀會愈來愈嚴重，就算是吃了藥、喝了水之後症狀也得不到緩解，可能服了某些藥物後症狀會有所緩解，但是效果短暫，一段時間之後喉嚨還是很不舒服。所以，如果不適症狀持續一個月不緩解，便要及時就醫。

換句話說，喉癌和咽喉炎最大的區別是，前者症狀會愈來愈嚴重，後者症狀會愈來愈輕。」

馬小姐續問：「譚博，為何你問及HPV？」

我答：「HPV會導致宮頸癌之外，近十年來，美國大概有7成的咽喉癌和HPV相關，導致HPV成為了導致口咽癌的罪魁禍首。

在本土，因為感染HPV導致喉癌的情況也是愈來愈多，雖然沒有經過流行病的調查，但是相關的權威去證明這個事情，也有助診斷和預防。

所以，HPV的危害絕不僅僅限於宮頸癌。

HPV是一種病毒，它有很多種類型，並非所有HPV感染者都會患喉癌，但是這三種不良習慣很可能會加速喉癌的發生。

1. 腎虛（不潔性行為）

中醫學五行中，肺為腎母。腎虛必波及肺，喉嚨為肺系的呼吸絡脈，因為腎虛肺弱，導致鼻、咽、喉等上呼吸道功能欠佳，所以這些部位皆容易不適。再者，喉癌發生其中的常見原因可能就是HPV感染，HPV16和HPV18會導致正常細胞被改變，患癌部位會覆蓋鱗狀上皮組織，這個喉部也會有，這组織和HPV有很強的親和力，所以HPV感染很容易導致喉癌的發生。

2. 肝弱（喝酒）

肝藏血，同時負責排毒功能。若果肝弱，當然血的質素和排毒也相對欠佳。酒精會刺激咽喉的黏膜，喝太多的酒會導致胃食管反流，如果催吐，會再次傷害咽喉部位。研究證明，長期喝酒且過量的人患上喉癌的機會率也大很多。

《海德、哲基爾與我》劇照

3. 肺虛（抽煙）

抽煙的人患上喉癌是不抽煙人的6.35倍，嚴重抽煙者喉癌的死亡率是不抽煙人的20倍。香煙內的尼古丁還有苯並芘都是屬於致癌物，抽煙的時候煙霧吸入體內會刺激喉嚨部位黏膜，導致咽喉部位水腫以及出血，最終發生喉癌。這可以說明，抽煙和喉癌存在一定關係。」

馬小姐問：「肺虛與感染肺炎有關係嗎？」

我答：「肺臟虛弱不單會比較容易感染肺炎，就連上呼吸道的狀態也會較弱，如：鼻敏感、氣管敏感、哮喘、咳嗽和一切咽喉不適等。」

馬小姐說：「那現在可以怎麼辦？」

我答：「針灸，同時按身體情況，配合內服中藥。

針刺：印堂、迎香和肺俞等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程。」

馬小姐問：「痛嗎？」

我答：「不會太痛。」

馬小姐：「好！馬上處理。」