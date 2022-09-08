（圖片由作者提供）

一直以來，茶及健康的研究，多是與綠茶有關。可能因較多人喜歡綠茶，也可能因大學研究團隊有較多資源去研究綠茶，無論是甚麼原因，有時總令人有錯覺，覺得綠茶比起黑茶（外國人以茶葉顏色呈黑色所以稱之為黑茶；在亞洲由於沖出來的茶液體呈紅色，所以我們通常稱之為紅茶）較多益處。我每次在專欄文章討論這些綠茶研究時候，都會有讀者問，是否應該轉飲綠茶。剛剛8月尾最新公布的一項大型英國研究，就特別分析飲黑茶與死亡率之關係。

黑茶與綠茶的主要分別

無論是綠茶還是黑茶（紅茶），所有茶都來自同一茶樹Camellia sinensis。各款茶之所以有不同香味及口感，完全是收割後加工程序處理而成的。兩款茶葉都是採摘後乾萎、捲起然後正式風乾或熱乾。黑茶通常再經過空氣氧化，就是這個程序令茶葉變成深棕色或黑色，亦同時將茶葉的味道加深。而綠茶主要經過剎青，避免茶葉的抗氧化物被氧化。

由於兩款茶是來自同一植物，兩者都含抗氧化物的，不過加工程序則影響含量多少及抗氧化物質類別。簡單而言，愈少氧化程序， 抗氧化物會愈高，而茶液體的顏色較淡，綠茶便是好例子。相反，愈多加工程序，茶液體的顏色就會愈深紅，黑茶便屬於這類別。

最新研究 黑茶減低死亡率

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最新公布的這項英國研究，翻查了接近50萬位年齡介乎40至69歲的英國成人之健康數據。經過分析後發現，接近85%人士都表示有飲茶的習慣，而當中有九成是飲黑茶的。他們的飲茶次數、飲茶溫度、有否加入糖及奶等全部都有記錄。他們的生活習慣及健康數據平均被追蹤超過11年。

在這11年期間，接近三萬人過身。研究人報告指出，每天飲用兩杯黑茶以上人士，其心血管疾病、缺血性心臟病及中風引致的死亡率較低。但是，黑茶飲用量卻與癌症及呼吸度疾病風險之死亡率並無扯上關係。總括而言，每天兩杯黑茶，或可降低所有死亡率達12%。

另外研究數據亦發現，飲茶的溫度例如滾水或是暖水，與健康指數並沒扯上關係；另外飲加糖及加奶的黑茶，也無影響最終死亡率之分別。

黑茶有不同的抗氧化物

茶葉本身是抗氧化物多酚的主要來源。上面一提到，由於黑茶經過氧化程序，所以相比綠茶，所含的多酚抗氧化物會較少，不過並非完全沒有，只是與綠茶不一。例如，綠茶含豐富EGCG，而黑茶則含有茶黃素及茶紅素；此兩款黑茶中的獨有抗氧化物則有效降低體內膽固醇氧化。

其實早於於2006年，已經有研究指出每天飲用三杯黑茶可降低心臟病風險11%。所以今次這份研究可重新認定黑茶對心血管健康的益處。

飲幾多杯？

以暫時的研究結果顯示，每天飲用兩杯已可助降低心血管心疾病及其誘發之死亡。此研究指出飲多過三杯並沒有帶來額外益處，亦沒有帶來壞處。換句話說，除非黑茶所含的咖啡因令到你感到不適，如果你喜歡再多飲就不需要特別限制。