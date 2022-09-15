肝臟是人體非常重要的器官，但亦是唯一沒有痛感神經的器官，所以無論如何累，從不呻吟叫苦，也不會喊痛，這也是一般人經常忽略其健康狀況的根本原因。上星期我們探討過肝臟與人體健康，包括與情緒、眼睛、心、膽、脾、腎、肺等臟腑關係，今期會談談肝與疾病關係。

肝與疾病的關係

肝臟的重要，可以從肝臟不舒服折射出身體不同部位的疾病來。肝臟本身要是患病，一般都不會小病，可列舉的已經有肝炎、肝蟲、肝脂肪、肝酵素失衡、肝硬化、肝癌等。另一方面。因肝臟欠健康而衍生出來的各種疾病，亦不能掉以輕心。

1、眼病

中醫謂肝開竅於目，依循足厥陰肝經，便瞭解其本經經脈連著目系器官，可知肝經和眼病的密切關係，臨床上通過疏肝理氣，或滋補肝陰，或柔肝養血各種方法來達到治療的目的。

2、抑鬱症

中醫的鬱病，與現在的抑鬱症有著密切的關係，中醫理論認為和肝氣不疏相關，所以中醫治療抑鬱症，以疏肝解鬱為最主要的方法。

3、婦科病

中醫認為肝主疏泄，主藏血，肝喜柔和條達，如肝失疏泄，便容易引起很多婦科疾病的發生，比如說月經先後不定期，另外還可以引起痛經，因為冲任瘀阻，血脈不通暢了，就引起痛經；此外還可以引起閉經，月經不來了，甚至是盆腔炎，甚至是不孕症，這些疾病都和肝失疏泄有關係。

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4、乳腺增生

女性的乳腺增生，跟經絡走行有關，肝經是從腳開始的，到大腿的內側，腹部的兩側，胸部的兩側，然後到頭部，一直到巔頂，即頭頂。因為它布於乳房兩側，所以，如長期心情不舒暢，就會肝氣鬱結，不舒暢的情況下，血也就停滯下來，停滯的時間長了以後就結成塊，那就是乳腺增生。

中醫講「上醫治未病」，即要預防疾病。如肝氣不足，最常見的女性容易得乳腺增生、子宮肌瘤，神經性頭疼，還有慢性胃病，這些病疼都會陸續出現。所以肝鬱氣滯，對造成這些疾病有著直接的誘因，便明白養好肝對預防這些疾病發生的重要性。

5、疝氣

疝氣俗稱小腸氣，中醫論述原因歸為「氣血不暢」，常見因素有寒凝、氣滯、氣虛、濕熱；故治療及預防也就是要將氣血調通，讓氣在體內順暢運行而不至於堵塞，所以首先還是得辨別「寒熱虛實」。

疝氣成因有不同歸類，若辨證歸類為氣滯，源於肝氣不足，則先要理氣。氣滯乃肝鬱不舒，也有因寒氣太盛將氣機凝滯；如同時在情志上感到不舒暢，便須要照顧好情緒，日常生活盡量營造輕鬆舒適的氛圍，寒氣太盛則需要同時驅寒處理。

肝苦與共

現代人生活節奏快、工作壓力大、生活壓力大，加班、熬夜、飲食不規律、飲食配搭失衡、缺乏運動等不良生活方式，使我們的肝臟承受巨大的負荷，造成肝臟日積月累的損傷，甚至導致常見的酒精肝、脂肪肝、肝硬化和病毒性肝炎等肝的病變。

1、長期大量飲酒，過量飲酒傷害最大的是肝臟，酒精進入人體，在肝臟代謝分解過程中，肝細胞首先受到直接損害。除此以外酒精還損害神經系統和胃腸道，導致酒精性腦萎縮和胃炎。

2、長時間接觸有害化學物品和化學藥品比如說裝修房子的裝修材，料含甲醛、四氯化碳等有害物質。

3、營養失衡造成臟營養缺損，使得無法運轉順暢。

4、過量飲食長期高脂肪的攝入，而且沒有充足的體育鍛練，使脂肪堆積在肝臟，形成脂肪肝。

5、日常食物中存在的有害物質如農藥、毒素、重金屬、激素等。

6、工作壓力過大，精神緊張。

7、作息時間不規律或長期熬夜。

8、長期使用藥物。

9、病毒性的肝臟損傷。

肝臟調理

1、 吃青色的食物。按中醫五行理論，青色的食物可以通達肝氣，起到很好的疏肝、解鬱、緩解情緒作用，屬於幫助肝臟排毒的食物。中醫藥以青色的橘子或檸檬，連皮做成青橘果汁或是青檸檬水，直接飲用就好。

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2、枸杞提升肝臟的耐受性。除了排毒之外，還可以提升肝臟抵抗毒素的能力。理肝食物以枸杞為首選，具有極佳保護肝臟的作用，可以提升肝臟對毒素的耐受性。食用時以咀嚼著吃最好，每天吃一小把。

3、茉莉花亦藥亦食，可入藥入膳，可泡茶煲湯，製成藥膳。茉莉花性溫，味辛、微甘，歸脾、胃、肝經，有行氣開鬱、理氣止痛、疏肝明目、辟穢、和中、止咳化痰等功效，可用於下痢腹痛、目赤紅腫、瘡毒、肝鬱氣滯疼痛。現代醫學發現，茉莉花中含有100多種主要芳香成分，以及三萜類、生物鹼類、黃酮苷類等活性成分，有抗菌消炎、美容養顏等作用，可內服亦可外用。

4、按壓肝臟排毒要穴，太沖穴，位置在足背第一、二蹠骨結合部之前的凹陷中。用拇指按揉3-5分鐘，感覺輕微痠脹即可。不要用太大的力氣，兩隻腳交替按壓。

5、眼淚排毒法。相較於從不哭泣的男人，女人壽命更長，這不能不說和眼淚有關係。中醫早已有了這個認識，而且也被西方醫學所證實。作為排泄液的淚液，同汗液和尿液一樣，裏面確實有一些對身體有害的生化毒素。所以，難受時、委屈時、壓抑時就乾脆哭出來吧。對於那些「樂天派」，周末的午後看一部悲情的電影，讓淚水隨著情節流淌也是一種主動排毒方式。

6、食靈芝排毒法。靈芝能促進肝臟對藥物、毒物的代謝，對於中毒性肝炎有確切的療效。尤其是慢性肝炎，靈芝可明顯消除頭暈、乏力、噁心、肝區不適等症狀，並可有效地改善肝功能，使各項指標趨於正常。所以，靈芝可用於治療慢性中毒、各類慢性肝炎、肝硬化、肝功能障礙。

晚上11點至凌晨1點之間是肝臟的排毒時間，這段時間要熟睡才可以，切忌熬夜！

資料參考：百病从肝治

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。