上星期專欄分享一項近期刊登的研究，結果令研究人員大為驚訝。主要原因是原本研究人員是以為結果會顯示可可精華會對鞏固腦部認知能力有幫助，怎知道結果顯示每天一粒綜合維他命補充劑才有幫助。所以近幾個星期，綜合維他命補充劑突然成為熱話。

成為熱話的原因，主要是經常有人說，飲食均衡就可以，綜合維他命補充劑沒甚麼特別益處。所以大家都想知，綜合維他命補充劑是否真的一無是處？是否真的沒有益處？

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翻查文獻，結果可能會令你感到意外。

1. 綜合維他命或可鞏固長者認知能力

上星期專欄亦分享過，剛剛幾星期前公布的一項大型研究顯示，連續三年每天服用一粒綜合維他命，不但鞏固，更能顯著改善長者整體大腦認知能力。

2. 綜合維他命或可減低女士心血管疾病死亡率

某些研究顯示綜合維他命補充劑與減低患心臟病風險及死亡率扯上關係，某些研究則顯示並無關係。2012年就有一項大型男士研究就指出，綜合營養補充劑不能夠減低心臟病、中風及死亡率。但似乎對於女士則有益處。於2015年，另一項亦屬於大型的研究就發現，服用超過三年營養補充劑的女士，與減低心血管死亡率扯上關係。這項研究亦同樣顯示這個益處並不發生於男士身上。

3. 綜合維他命或可減男士患癌症風險

在上一點剛剛提到的2012年男士健康研究，亦對於癌症有分析。此研究結果顯示，雖然綜合維他命似乎不可減低男士患上心臟病的風險，但可降低男士患上癌症的風險。這個結論也跟之前一個美國研究的結論相同；此研究審查了五份隨機應照試驗研究，有超過4萬7千人數據的參與，同樣得出綜合維他命能降低男性癌症風險31%，但對女性則沒有益處或影響。

至於與飲食息息相關的大腸癌，則發現無論對於男性或女性，長期服用綜合維他命都有降低大腸癌風險的益處。

何謂綜合維他命補充劑？

一般在香港，很多人都稱之為「多種維他命丸」。顧名思義，綜合維他命補充劑是指一粒補充劑含有多款營養素。暫時來說，沒有法例規定究竟這粒補充劑需要含有甚麼維他命才可稱之為綜合維他命。某些補充劑真的只含維他命，並沒有礦物質；某些則含有最基本的必需營養素，即十三種維他命及十五種礦物質。某些或含有其他抗氧化物、多酚、氨基酸、或有益脂肪酸等。基本上不同品牌的綜合維他命補充劑，內裏所含的營養素及分量都不同的。

以下三種人士購買綜合維他命補充劑需注意

雖然未必對所有人於所有健康方面都有益處，但總括而言，綜合維他命補充劑對大部分人都無害處。但是以下三種人士需注意補充劑中的某些營養素含量：

1. 懷孕女士購買綜合營養素時須注意維他命A含量，過多會影響胎兒發展；建議只服用專為懷孕人士設計的配方。

2. 由於男士身體容易儲存過多的鐵質，所以男士須購買專為男士服用的配方（通常不含鐵質的）。另外，除了性別之分，綜合營養補充劑也有年齡之分，一般分界於50歲。例如以下這個50 Plus男士配方，並不含鐵質，另額外添加對50歲以上男士前列線及眼睛健康有益的茄紅素、葉黃素等。

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3. 吸煙者須注意補充劑之β-胡蘿蔔素含量。最少有兩個研究指出吸煙者如攝取過多β-胡蘿蔔素（高至每天20至30毫克）會增加肺癌風險。建議吸煙者諮詢註冊營養師作營養評估。