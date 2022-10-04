轉眼已經來到十月了，看見那溫度計上顯示的度數，有點不敢相信，忍不住擦了一下眼睛。「今天天氣熱炸了！」 「對喔，都已經是十月了，還是這麼的炎熱！」八月七日立秋之後，曾經有一段日子，一早一晚變得清涼，可惜，這一周，正式踏入十月，天氣卻還是沒有要跟我們客氣的，太陽依舊賣力的在烘曬著。

大概是立秋以後，天氣炎熱得有點嚇人，大家形容這個介乎八、九月，早晚清涼、午後高溫暴曬的日子，為「秋老虎」。雖說，天氣酷熱得可怕，但是為甚麼民間會比喻這種天氣做「老虎」？為甚麼不是獅子？或是其他的兇猛野獸呢？是因為在十二生肖之中，最兇猛的是老虎？以前的社會，容易受老虎的攻襲，而多用牠來形容可怕的事情？

不管「秋老虎」是怎麼來的，正所謂「秋老虎，毒如虎」，中醫以為在這冷熱交替之際，應該多吃一些清熱安神的食物，常見的秋葵、蓮子、梨子、玉米、和小白菜等，都能幫助退散秋老虎帶來的暑氣。在這段炙熱難耐的日子，食慾可能也會受到影響，加上天氣的濕度漸漸變低，容易口乾舌燥，簡單的做個湯水，會不會是一個不錯的選擇呢？

後記：明天是重陽，氣溫高漲，登高的要注意，小心中暑。之後，隨著季候風（東北風）的到來，氣溫有望梢稍降下來的喔。

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