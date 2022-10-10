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10/10/2022

秋冬乾燥來襲！日本雜誌31款潤唇膏大比拼！鬥保濕度、質感、便攜度！邊兩款熟悉品牌獲A級評分？邊支CP值最高？（附詳細評分）

#10月 #潤唇膏 #嘴唇 #日本雜誌 #乾燥 #Nivea #保濕 #曼秀雷敦 #秋天 #日本 #The Public Organic #唇膏 #Curel #唇部護理 #近江兄弟 #LDK the Beauty #ARGEALAN #Locobase #實測
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  • Christy Yiu

Text: Christy Yiu

　　踏入10月，秋風起，天氣漸漸變得乾燥，除了皮膚，唇部護理也是必不可少！想保持嘴唇水潤，一支滋潤又保濕的潤唇膏必不可少。不過市面上的潤唇膏款色五花八門，既有不同成分，亦有各種味道，究竟哪支才是最好用？最近日本雜誌《LDK the Beauty》就比較了31款潤唇膏，當中部分在香港有售，即睇哪支CP值最高！

 

　　為測試各款潤唇膏的表現，《LDK the Beauty》就以下3大範圍進行比較：

 

保濕度：在圓型麻糬上塗上同等份量的潤唇膏，利用儀器測試1小時後的水分蒸發程度。

 

質感：比較各款潤唇膏的上手質感。

 

便攜度：利用儀器比較各款潤唇膏的便攜度，如蓋子是否需要大力打開等。

 

　　綜合以上3大標準，《LDK the Beauty》把各款潤唇膏分成3大等級，即睇Rank A、B詳細結果！

 

（*為品牌在香港有售）

 

Rank A（排名不分先後）

 

1.    曼秀雷敦 - Melty Cream Lip*

 

圖片來源：LDK the Beauty

同系列參考售價：$61.8（屈臣氏

 

保濕度：A

質感：A+

便攜度：A+

 

2.    曼秀雷敦 – Lip Baby Natural*

 

圖片來源：LDK the Beauty

參考售價：$48（My Wonderful Life

 

保濕度：A

質感：A+

便攜度：A+

 

3.    近江兄弟 - Deepner Clear Lip Stick

 

圖片來源：LDK the Beauty

 

保濕度：A

質感：A+

便攜度：A

 

4.    Locobase – Repair Lip Cream

 

圖片來源：LDK the Beauty

 

保濕度：A+

質感：A+

便攜度：A

 

5.    Nivea - deep moisture 潤唇膏*

 

圖片來源：LDK the Beauty

參考售價：$48（Alpha Beauty

 

保濕度：A

質感：A+

便攜度：B

 

6.    近江兄弟 – Medical Lip Stick Clear

 

圖片來源：LDK the Beauty

 

保濕度：A

質感：A

便攜度：A

 

7.    The Public Organic – Essential Oil Lipstick*

 

圖片來源：LDK the Beauty

同系列參考售價：$38（HKTVmall

 

保濕度：A+

質感：A

便攜度：B

 

下頁睇Rank B潤唇膏！

 

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