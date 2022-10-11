醒來突然打了個噴嚏，電風扇正呼呼的在吹，一股寒氣湧上心頭。 看了一下手機上顯示，早上的溫度下降到20度。爬下床關掉電風扇，躲回薄被的被窩中，蓋好蓋滿，免得一不小心感冒起來。十月的第二個禮拜，在東北風的影響下，氣溫一下子，掉了不少，秋意份外的濃烈。

秋風起的日子，想起了BBQ（燒烤）的炭火味。也許，火鍋可以一年四季的在吃（畢竟有冷氣嘛，躲在冷氣房裡，外面多熱也沒在怕的啦），但是，燒烤呢，總不能關在室裏弄的吧？！（燒炭的話，在室內會中二氧化碳毒； 用電爐呢，又嫌那悶住不散的油煙味。）

冷颼颼的星期一，下著毛毛雨的下午。喝著炭燒的咖啡，回味著，跟大夥兒跑到海灘，扛著大包小包的食物和木炭，一起圍著爐火，瘋狂地烤肉，大喝大吃的日子。現在，一個人坐在，不用開冷氣，不需要風扇的客廳中，感受著突然變得微涼的天氣，抱著小貓咪，吃著暖暖韓風的芝麻葉包烤菇……期待著，再一次跟朋友們，回到沙灘，海風吹拂，火光紅紅，無所不談，笑聲不絕，共享燒烤的樂趣。

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