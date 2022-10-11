過去兩周，筆者離港出外打了一個轉，了解疫情對現時世界各國有何不同的影響。

筆者於10月2日順利完成2022倫敦馬拉松比賽，這是筆者第二輪世界六大馬拉松比賽的第四場，雖然過程有少少波折，但完成時間也比預期好，感恩！

今次是筆者自2019年11月完成紐約馬拉松後，三年來再度踏足海外馬拉松比賽，也是筆者三年來第一次乘搭飛機出外，今次感受，真的感慨良多！

筆者在倫敦停留了五日，感受到倫敦和香港有很多不同之處，先看看出入境情況。筆者因三年未曾外遊，於離港當晚刻意提早約三個多小時到達香港機場辦理離境手續，到達時發現機場人影稀疏，但在筆者乘搭的航班櫃枱卻大排長龍，用了接近兩小時才能完成手續。原因並非手續繁複，而是航空公司人手不足，未能開更多櫃枱迎合這一班爆滿航班的乘客出境要求。因為這班航班，有很多乘客是到倫敦參加馬拉松比賽的跑手，就以筆者認識的乘客，已經超過二十位。

香港機場辦理出境手續的長龍，當時只有筆者乘搭這班機需要排長龍，因有些櫃位沒有工作人員當值。（圖片由作者提供）

翌日到達倫敦機場，落機不久便被工作人員要求排隊，由於疫症之前曾經兩次到訪倫敦，當年要行一段比較長的距離才排隊入境，所以向工作人員查詢自己是否排錯隊，得到答覆是入境排隊是這一條龍。原來倫敦機場出入境好繁忙，世界各地很多人去倫敦旅遊，打蛇餅排長龍，當年未試過排隊入境見不到龍頭，也未試過超過半個鐘，今次要排大約兩小時才能入境。排到龍頭時見到所有櫃位全開，而筆者今次入境時也只被問了兩句，包括：你來倫敦旅遊嗎？再問：停留幾耐？就只有問兩個問題便放行，完成入境手續，離開機場。同樣排隊約兩小時辦手續，但香港和倫敦情況卻完全不同。

落機後立即要排隊等候辦入境手續，先在現有通道打蛇餅，之後再到對面通道5，打蛇餅，然後才會在中間位置3，這才是倫敦機場入境打蛇餅的最後段，仍然未清楚見到入境櫃檯。（圖片由作者提供）

由於入境倫敦時大排長龍，所以筆者離開倫敦當日也刻意提早到達機場，筆者乘搭回港的航空公司櫃台不用排隊，只需出示已經填交健康申報表後得到的綠碼，另外要提供於24小時內快測陰性結果的檢測棒相片，再加手機內已經有打齊防疫針的注射記錄，因資料齊全，很快便完成櫃枱手續。後來卻在離境安檢時大排長龍，因有很多不同國家遊客離境，在這裏排了約45分鐘才完成出境手續。

翌日到達香港機場，落機不久便被工作人員要求排隊進行核酸檢測，但因當時只有一班航機抵港，流程很快，只需幾分鐘便完成檢測，再用身份證經e道入境，然後等候領取行李，不需十多分鐘便已領取行李登上機鐵。現在翻查當日與家人的WhatsApp，由航班到達香港著地一刻，直至乘搭機鐵回家，不需四十分鐘，這可能是返回香港入境最快的一次，還包括要做核酸檢測呢。

以上出入境的情況，顯示香港與倫敦處於兩極，倫敦比疫情前更興旺，香港則冷冷清清。

倫敦除了機場人多外，市中心也人頭湧湧，在繁忙的街道上，好難搵到一個戴口罩的人。這幾天筆者也不期然地入鄉隨俗，唔戴口罩，就好似我們在運動場內跑步時一樣，運動不需要戴口罩。筆者在倫敦五天生活如常，搭巴士、坐地鐵、行街影相、參觀名勝古蹟、到唐人街飲茶，可謂生活在自由自在當中。筆者由出發到倫敦，直至今天合共十四天，每天也做快速測試，全部顯示陰性。回港後，在社區檢測中心做了三次核酸檢測，包括在機場的核酸檢測，總共四次，全部結果都是陰性，感謝主！

倫敦市中心人頭湧湧。（圖片由作者提供）

倫敦市中心人頭湧湧。（圖片由作者提供）

筆者於市中心四處遊覽。（圖片由作者提供）

筆者若以香港與倫敦作為比較，香港落後了很多年，與世界脫節、與經濟脫鉤，若不急起直追，距離將會愈來愈遠。

筆者今次可謂好運，食正了港府放寬防疫政策，回港後這三天檢疫很方便，甚至可以返工，相信現時檢疫的措施，香港人會接受，所以筆者立即著手為未來一年定下目標，開辦世界國地馬拉松比賽團。第一團11月27日的富士山馬拉松比賽團已經成團，跟著會是東京、耶路撒冷、波士頓、倫敦、黃金海岸、柏林、芝加哥、紐約及雅典，當然還有筆者家鄉的汕頭馬拉松。

倫敦馬拉松比賽，四個起跑點中，紅色起跑區等候情況。（圖片由作者提供）

在未來兩年，筆者仍會以辦世界六大馬拉松比賽團為主，方便有意完成六大的跑手。雖然無論跑手完成多少輪世界六大馬拉松，也只當作一位計算，但筆者仍希望能夠身體力行，自己盡量參與六大馬拉松比賽，鼓勵更多香港跑手，完成世界六大馬拉松，令香港晉身全球最多跑手完成世界六大馬拉松的頭十名，完成筆者的終極願望。這是筆者於2016年提出的目標，當年香港只有十二位跑手完成，現在超過二百位，當年香港排在全球第二十位，現在排在第十二位左右，我們仍需努力啊！

目標尚未成功，跑手仍需努力！

行船爭解纜，馬拉松比賽團我辦先！

快人一步， 理想達到！