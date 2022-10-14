觸感是幼兒探索世界和與父母聯繫的主要方式，且有助社交及大腦認知發展。

有研究發現，疫情令本港幼兒缺乏觸摸，如有逾6成家長會在子女觸摸疑似不潔物件或人時，立即喝止或為其消毒；近7成家長坦言，擔憂因此影響子女成長。有家長指子女變得膽小，溝通和學習能力等均受影響。有專家指，只要堅持良好衞生習慣，家長仍可安心讓子女與世界接觸。

多感官學習包括讓幼兒觸摸不同類別及質感的物件，可有效提升他們的學習成效，且有助社交及大腦認知發展，但不少家長為了防疫，在過去2年減少子女探索觸感及與外界接觸的機會。

有孩子變孤僻膽小

一項「幼兒觸感調查」訪問了300名2至5歲幼兒家長，結果顯示，近7成受訪家長擔憂幼兒缺乏觸摸窒礙成長，且觀察到幼兒的性格及心理、語言發展、人際溝通技巧以至學習能力，在疫下均受不同程度的影響；部分家長更坦言子女變得孤僻、膽小和害羞，做任何事都不能真正放鬆體驗。

調查亦發現，逾6成人會在子女觸摸疑似不潔物件或人物時立即採取行動，包括立即喝止幼兒及為他消毒雙手；7成人回家時更曾因未進行消毒，而避免觸摸或擁抱子女。

子女接觸物件 家長即喝止

另78%人避免幼兒觸摸公共物品如升降機按鈕，又分別有74%和69%會阻止幼兒接觸陌生人和街上物品；避免幼兒接觸遊樂設施如滑梯、鞦韆等、到沙灘等戶外接觸野生動植物，則分別有51%和49%。惟相關行動恐抑壓幼兒探索觸感的慾望，甚至令他們誤會與外界接觸並非正確。

有專家指，社交距離措施雖然可防止病毒傳播，但同時會減少幼兒探索觸感的機會，故取得平衡非常重要，相信只要堅持良好衞生習慣，如勤洗手，家長仍可安心讓幼兒與世界接觸，享受珍貴童年。