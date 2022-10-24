憑着這份抗疫的決心，九巴贏得「2022健康同行夥伴大獎」可持續企業社會責任類別的「傑出綠色交通服務」殊榮。九巴行政總監許鎮德表示，是次獲獎對九巴而言是很大鼓舞，證明「疫境」下九巴的堅持及努力獲外界認同與肯定。

無間斷消毒 改裝巴士防疫

為做好防疫工作，九巴一直多管齊下為車廂進行消毒清潔工作。除以稀釋漂白水及清潔劑清潔車廂欄杆、扶手、玻璃窗、地台和座椅，九巴更是首間巴士公司採用「納米光觸媒」技術為車廂進行醫學級消毒。此外，九巴車隊的冷氣系統均設有電子隔塵網，能有效過濾車廂內的微塵和細菌，而疫情期間亦加強清潔冷氣隔塵網。九巴又改裝巴士，加入橫趟式車窗，讓乘客可開啟車廂內的橫趟式車窗，加強空氣流通。

九巴是首間巴士公司採用納米光觸媒技術，為車廂進行醫學級消毒

為致力確保員工的衛生以及降低染疫和傳播風險，九巴加強清潔員工工作間，並提供消毒用品，同時在疫情嚴峻時要求每位前線員工上班前進行快速抗原測試。疫情期間，九巴更自行生產抗疫口罩，為員工、乘客和社區帶來保護，又安排政府外展接種服務隊為員工及其家屬接種新冠疫苗。

許鎮德補充，作為全港最大的專營巴士服務營運商，九巴善用其龐大車隊宣傳防疫抗疫信息，透過巴士站及車廂的電視屏幕播放有關注意衞生、抗疫的資訊，「疫情為香港社會帶來重大挑戰，九巴作為香港社會一分子，有責任出力提升社會防疫意識。」

九巴善用其龐大車隊宣傳抗疫信息，例如路綫顯示牌顯示防疫字句



鼓勵工作生活平衡 建立欣賞文化

作為盡責的企業公民，九巴不僅在疫情期間展現對社會和員工的關懷，即使是日常營運亦關注員工的身心健康。九巴設有「九巴健康月」，不時舉辦認識抑鬱與焦慮網上講座、正能量攝影比賽、流感針注射計劃、健康有獎問答遊戲等活動，鼓勵員工關注身心靈發展。

為推動員工平衡工作與生活，九巴不斷優化工作環境，特別為前線員工改善休息設施，如九龍灣車廠及荔枝角車廠設有員工休憩區「Club1933」，內設桌球枱、氣墊球機及桌上足球枱，供員工工餘時玩樂，放鬆心情。九巴亦鼓勵員工積極參與體育項目、康樂活動及投身義務工作，現時公司設有歌唱、遠足、攝影、籃球、乒乓球、龍舟等10個興趣小組，讓員工參與。

九巴早前舉行「員工感謝月」，透過拍攝短片、製作網上心意卡等不同活動，鼓勵員工表達謝意

為建立互相欣賞和支持的工作文化，九巴早前更舉行「員工感謝月」，透過拍攝短片、製作網上心意卡等不同活動，鼓勵員工表達謝意。管理層亦參與短片拍攝，感謝每位堅守崗位的同事，不分上下，與員工同行。