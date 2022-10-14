自日本政府進一步放寬入境限制後，不少港人已急不及待計劃到日本旅行一解「鄉愁」，久違了的旅行大家很快就能再次出發，而久違了的年度大事，筆者今年亦有幸能在日本正式通關前參與其中，說的就是年度國際性安老業界最大型展覽會—「國際福祉機器展」（HCR），上星期在東京Tokyo Big Sight 舉辦的HCR上年因疫情關係停辦後今年再度歸來，雖然參展商只有173間企業，相比起2019年時438間參展企業共少了接近270家，但展覽內容依然豐富，讓人目不暇給。

新冠疫情下 日本樂齡科技的創新與突破

筆者早前於專欄曾介紹HCR的展覽攻略（安老業「朝聖」地！日本HCR國際福祉機器展：盤點10大必逛項目！），今年出發前也「做足功課」，研究今年的主題和參展公司。與香港相比，長者市場早已發展得非常成熟，根據日本總務省統計局今年9月發布的最新統計，日本65歲或以上的老齡人口達總人口的29.1%，已達到三千六百萬人，為歷來最高。面對著社會對產品與服務的逼切需求，每年HCR都有不同展館展示與長者相關，無論衣、食、住、行的服務和產品。

過去3年面對嚴峻的疫情，為日本社會帶來了不少反思之餘，亦為產品開發上帶來了創新與突破，不少參展商今年產品都突顯了「新冠疫情與科技」的主題。例如在疫情期間，許多居住在家居和院舍的長者需要「閉環式居住」，為了減低與護理員等的接觸以減低傳播風險，很多產品製造商都推出了健康監察儀器，並連接到全院的長者睡床。如日本著名護理床品牌Paramount Bed便因此而優化其智能床墊，配合新研發的視像鏡頭推出第四代「Nemuri Scan Eye」，盡量在不打擾長者休息下進行健康監察，確保長者健康和安全，同時亦可透過收集數據以監測長者身體情況和睡眠質素。這項嶄新的技術於疫情下大派用場，除了應用於院舍外，確診者居住的隔離酒店也得到廣泛的採用。

Paramount Bed新研發的視像鏡頭推出第四代「Nemuri Scan Eye」，在盡量在不打擾長者休息下進行健康監察，確保長者健康和安全。

（圖片由作者提供）

疫情減少了人與人之間的聚會與接觸，不少長者因此而感到寂寞及孤單，而日本作為「機械人」大國，深受日本照護機構歡迎的「陪伴機械人」每年都會是展覽的亮點。隨著科技發展，「機械人」的功能更進一步大大提升以便利長者生活。例如Sharp推出的「ROBOHON」以聲音便可控制操作，為長者設定生活日程的提醒、開關電燈、和長者對話、提供「唱歌跳舞」等娛樂，並有鏡頭可以讓家人和其隨時進行溝通。

Sharp推出的陪伴機械人「ROBOHON」，外型非常可愛，除了陪伴長者，更可以為小朋友提供生活的娛樂和樂趣。

（圖片由作者提供）

「一人出遊福祉車」「 遙控大門 」 自立支援新世代

另外教筆者意外莫過於福祉車両（ふくししゃりょう）的發展。在日本「福祉車」主要是指行動不便人士的輪椅可以直接方便上下的車輛。隨著大眾追求自主自立的文化開始普及，「自立支援」（Self-Empowerment）亦開始應用到福祉車的新設計當中，在以往主要以由尾板運載輪椅上車，輪椅使用者是乘客為主。MAZDA推出了MX-30 EV 電動車，具備雙門自動開關的設計，讓輪椅使用者可以自行打開輔助輪椅轉移至駕駛座椅的連接設計，自行登上駕駛座椅，輪椅使用者同時是駕駛者，一人自由出行無難度。

Mazda推出的「自立支援」汽車，具備方便轉移的座椅，幫助輪椅使用者輕鬆上車。

（圖片由作者提供）

另外，家中大門亦是輪椅使用者生活很重要的一部份，日本大型建材製造商Lixil今年亦展示了可以用遙控器開關的大門，讓輪椅使用者可以自行開關大門方便自行出入，同時可用遙控器開門讓客人進入屋內。此外專營無障礙家居輔助用品的MAZROC 今年亦展示多款家居扶手，打造自主自立的無障礙家居。可見近年不同品牌都致力把「自立支援」充分應用於產品的設計上。

日本 MAZROC專營無障礙家居輔助用品，展出不同顏色、款式的家居扶手，全面打造自主自立的無障礙家居。

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LIXIL 玄關自動門提供遙控器，讓輪椅使用者或長者可自行開關大門方便自行出入。

（圖片由作者提供）

談到出行用品，不得不提及近年個人電動輪椅的革新，除了以科技感設計著稱的WHILL推出可折疊的「Model F」，一洗大眾對電動輪椅的固有印象外，汽車生產商TOYOTA今年也展示了正在開發的個人電動輪椅概念「JUU」，它的外觀非常「有型」，特大的輪子極科技感之餘亦相當吸睛，除了可以用遙控器駕駛，更可以行走不同凹凸地面、甚至爬樓梯，配合旗下7人車兼用，把電動輪椅收納在車尾箱，出行更方便。

WHILL推出的「Model F」除了一洗大眾對電動輪椅的固有印象外，可折疊設計更便利了生活。

（圖源：WHILL HK Facebook）

汽車生產商TOYOTA今年推出的個人電動輪椅概念「JUU」，外型富有科技感，同時考慮用者出行時收納的便利和遇到路面不同的情況。

（圖片由作者提供）

這趟日本之行的確獲益良多，而更深體會更是看到日本在面對疫情下如何優化產品設計，以配合疫情影響及未來「自立支援」的需求。的確，疫情來襲為各地社會帶來了深遠的影響及衝擊，但是我們更應學會在疫下「求新求變」，這正是我們面對社會急速變化應有的遠景和態度。

明年HCR將迎接舉行第50週年的紀念，同時標誌著日本「國際福祉機器展」將近半世紀的影響力和延續，期望明年能與安老業界各伙伴一起見證盛事，參與交流意見，為香港安老產品與服務帶來更多新思維及創意。

上星期在東京Tokyo Big Sight舉辦的HCR上年因疫情關係停辦後今年再度歸來，筆者亦有幸能參與其中，見證日本疫下在產品開發上求新求變的精神。

（圖片由作者提供）