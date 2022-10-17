寫過《我們的藍調時光》後，便計劃來一篇《我的出走日記》，韓劇我不常看，這兩套卻出奇地鍾愛，不料拖拖拉拉又兩個月。拖延，只因後者的訊息量更大，要說的話，更深更廣更細膩，用眼看，不足以理解，必須要好好的用心讀。

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《我們的藍調時光》談的是自我和解，《我的出走日記》說的是自我解放，開首幾集，節奏沉鬱緩慢，主軸元素都是沮喪、抑壓、煩悶、失落。晦暗的調子，較藍調更藍調。

我幾經辛苦才從《我們的藍調時光》這個情緒深坑爬出來，要我再次自掘墳墓，強逼自己直視生命，把《我的出走日記》的觀後感整理分享，確實需要一點勇氣，兩個月過去，總算準備就緒，再掉深坑。

《我的出走日記》故事講述居於近郊京畿道的廉家三姊弟，姊姊廉琦貞（李伊 飾）、二哥廉昌熙（李民基 飾）與妹妹廉美貞（金智媛 飾） ，每天幾小時往返首爾上班，在疲憊苦悶、一成不變的刻板生活下，尋求自我解放的成長故事；當中舉足輕重、不可或缺的角色，就是來自黑道、內心深處同樣渴求逃離、找尋生命出口的男主角具子敬（孫錫久 飾） 。

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劇情不多說了，已看、會看、不看的閑人，自當各有取捨。倒不如分享劇中幾段「負皮金句」，讓我們體會到潛藏的人性本質，原來當灰色的人生走到極限的時候，我們不會垂頭喪氣，而是變得尖銳涼薄，凶狠決絕！

• 「人都是傀儡，不知道自己是誰，只是一直在演戲的傀儡。」

• 「所有的人際關係，都像在工作，清醒的每個瞬間，都在勞動。」

• 「我絕對不偏心，我討厭每一個人，沒有一個人是我喜歡的。」

• 「每個人都一樣在走向死亡，我不懂大家為甚麼都這麼開心。」

• 「那些失魂落魄的人，說不定比那些若無其事、日子順遂的人還要腳踏實地。」

• 「丟臉就丟臉啊！人的一生本來就在丟臉，從出生的瞬間就開始丟臉了，人一出生就全裸啊！」

• 「那種眼神彷彿告訴我『妳不夠好』，讓人覺得自己變得渺小且微不足道人，就是那些眼神讓我們感到疲憊和生病。」

• 「我應該保持距離的，我讓他們靠太近了，我不介意的時候都沒關係，但介意的時候，連有人在我眼前走來走去我都覺得礙眼，如果那些人還說話……我就更討厭！要聽他們說廢話，我還要跟著回廢話，我到底要說甚麼？光是思考這個就覺得很費心力。」

面對平淡無奇的人生，令人厭世，經年累月的困境和挫敗，逼使我們放棄「繼續努力」，別人忽爾來一句：「加油」，就顯得格外刺耳，無名火一千丈，難道你看不到，我已經很努力嗎？

生活實在太累，累到一個位，我們都想著放下本來的角色、關係和責任，我們都想著「出走」，不顧一切！

但「出走」不一定是「逃避」，「出走」可以是「逃離」！與其抱怨生命的桎梏，何不勇敢蛻變？這就是全劇的主旨。

自我解放需要勇氣，心理關口已然難以跨越，算是踏出這一步，徹底解放的過程仍漫長，不可能一蹴而就，改變固有習慣，我們需要時間、信心和耐性，自己和身邊人也需要循序漸進慢慢適應。

說穿了，其實我們又要走回舊路：「繼續努力！」不同的地方，在於我們不再是悲觀憤恨的活著，而是樂觀平靜的憧憬著「解放後的幸福人生」。雖說一切都是無法預期無從保證，心性決定命運，相信奇蹟，奇蹟就會降臨，加油！

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