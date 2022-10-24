石籬邨（Shek Lei Estate） ，又稱石梨、石梨貝或石梨貝邨，位於新界葵青區，鄰近金山郊野公園及石梨貝水塘，乃1966年至1972年期間落成的公共屋邨，爸媽帶著我入住的年代，應該是1969年。

網上資料都說石籬邨的座數為第1座到第16座，中間缺了第13座，所以合共只有15座，這個我有點懷疑，因為印象中，我有一位姓沈的小學同學正居於第13座，如果記憶可靠，應該是缺了第14座，估計跟傳統諧音「實死」有關。

我們一家在石籬邨住了差不多10年，於70年代末搬離，童年生活有點模糊，遷居後亦甚少回去，但過去幾十年，關於石籬邨擴建、拆卸及變身為中轉房屋等新聞，我還是關注的。

僅餘的第10座及第11座，也將於今年年底消失，而我，正正是居於第10座，感受較深，臨別依依，好歹留個紀念。

石籬邨第10座及第11座

石籬邨第10座

（借用網絡圖片，如有冒犯，即時刪除。）

石籬邨第10座

石籬邨以T型房屋設計，每層左右兩端都有一道長長的走廊，中間有一個四平八正、街坊稱之為「大撻地」的公共空間，孩提時代跟鄰居小夥伴每天在這片「大撻地」，玩盡「123紅綠燈」、「大風吹」及「麻鷹捉雞仔」等遊戲，毋須任何玩具工具，單靠兩腿喪跑，窮家孩子，這樣跑來跑去就樂半天。

「大撻地」公共空間

（借用網絡圖片，如有冒犯，即時刪除。）

從「大撻地」延伸開來是一道短巷，跟那長廊形成T字模樣，短巷戶數較少，亦較光猛，我家正座落在短巷，百多呎的細單位，內設獨立廚房及洗手間，左鄰右里非常親近，從早到晚，都是門戶大開，每天下午，我就在門口翻開摺枱做功課。

不要少看石籬這樣的舊式公共屋邨，當年的規劃，也算完備，往來交通，有小巴、巴士，生活起居有街市、酒家，基本所需，已盡關顧。每座樓宇的地面，均附帶一些小店舖，做著實實在在的柴米油鹽小生意，例如10座入口便有一間雜貨舖，是隔離C班陳同學爸爸開的，3座又有一間專賣米及賣石油氣的，則是隔籬D班馬同學家人開的，還有經營菜檔、報紙檔的，盡是邨內街坊街里。

快樂酒家

（借用網絡圖片，如有冒犯，即時刪除。）

愛羣酒家

（借用網絡圖片，如有冒犯，即時刪除。）

教育方面，區內幼稚園、小學以至中學，各有選擇，究竟當年學位的供應是充裕，還是競爭激烈，我沒太大記憶，唯一印象就是媽媽希望我在區內升學，盡量一條龍，即幼稚園直升小學，再直升中學。

那個年代，基層父母為口奔馳，爸爸在外拼搏，媽媽在家照顧孩子以外，還得做點手作仔幫補家計，忙得不可開交，萬一孩子跨區返學，管送管接，費時又花錢，不划算。

媽媽這個願望，我總算替她達成了！

打從幼稚園開始，我一直是原區就讀，從石籬天主教幼稚園，直升石籬天主教小學（Shek Lei Catholic Primary School），再通過香港最後一屆升中試，取得5年制的成績，入讀區內唯一的天主教修女學校保祿六世書院（Pope Paul VI College）。

石籬天主教小學

（借用網絡圖片，如有冒犯，即時刪除。）

保祿六世書院

（借用網絡圖片，如有冒犯，即時刪除。）

從媽媽角度，我都算爭氣，因為我最慳家！

搬家前那幾年的中學生活，每天都是徒步往返學校，午飯也是回家吃，風雨不改，基本上沒花半分多餘錢。慳家，是基層家庭的家訓，我一生的慳妹性格，由此養成。

紀錄石籬的生活點滴，不得不提位於1座旁，依山而建的石籬遊樂場。

此遊樂場由美國藝術家Paul Selinger設計，Paul當年在香港大學任教藝術，向香港賽馬會申請了15萬港元捐款，把一個結合巨型滑梯、水管陣、迷宮及滾軸溜冰場等各大設施的三層式兒童夢幻天地，帶進基層世界。

整個遊樂場仿如一個大型的雕塑展，以山坡的渦紋壁畫作背景，配襯場內每件色彩斑斕的展品，50年後的今天再看，仍舊前衛時尚，賞心悅目。

石籬遊樂場

（借用網絡圖片，如有冒犯，即時刪除。）

少時媽媽管得緊，我從未試過有機會自己跟同學到此遊樂場玩，每次去都是跟媽媽和剛出世不久的妹妹一起，曬曬太陽拍拍照，瞬間「打道回府」，倒不像我的小學同學，尤其男生，此處成了他們放學後的歡樂天地。

石籬遊樂場已於90年代拆卸， Paul當年製作了一段6分59秒的短片《A DREAM THAT CAME TRUE》，作為整個遊樂場建造過程的一個紀錄，我認為極具歷史意義，有興趣的閑人可了解多一點。

世事世情，隨年月消失，逝者如斯，無力再挽，當記憶也開始模糊的時候，唯有文字、影像暫作寄託，此篇不少圖片來自網絡，彌足珍貴，可惜未能逐一找到出處，如有冒犯，即時刪除，先行謝過。在此，我也分享一張舊照片，那是石籬邨內一照相館的證件相專用紙袋，從爸媽舊物中找來，拍下留念。

美美攝影