到底為甚麼現在得癌症的人愈來愈多？如果說跟不健康的生活習慣有關，可能很多人對此並不感興趣，因為自己早已知道，而且知道哪些習慣是可能會增加風險的，戒掉便可。但如果說跟人的性格有關，可能很多人頓時來了興趣，真的有癌症性格嗎？癌症喜歡甚麼樣性格的人呢？這種性格的人真的就會得癌嗎？關於二者之間有甚麼關係，今次這篇文章，就和大家分享一下。

性格和癌症有關嗎？

目前尚沒有充分數據可以證明甚麼性格的人會得癌，因為癌症的致病因素是很複雜的，不好直接說某一個因素就可以導致這個結果。從臨床觀察中，這兩者之間是有一定的關聯。人的精神和心理上因素會影響到臟腑功能和免疫力，當不良的心理和情緒問題，從量變發展成質變，就可能會增加一定的患癌幾率。

美國也有學者經過分析發現，「癌症性格」的人，更容易得消化和淋巴系統的腫瘤。

對於腫瘤患者來說，本人近二十多年臨床發現，很多人都具有癌症性格。

長期下去，可能不僅跟癌症發生幾率增高有關，或許還會增加其他一系列疾病的風險，比如下面這些：

《大象席地而坐》劇照

1．憂慮性格：憂思傷脾，故憂慮煩惱，思想過度的人會出現胃腸道疾病。

不良情緒會影響到腸胃的正常功能，影響到消化，容易引起腹瀉腹痛等不適，就如：腸易激綜合症。時間久了，功能紊亂，各種問題就找上門，所以都市人的腸胃病，多見與壓力有關。

2. 情緒不穩：容易動怒，肝氣鬱結，鬱而化火，易出現甲狀腺疾病。

這種疾病跟人的心理和情緒關係密切，肝鬱化火，火熱上亢，刺激甲狀腺分泌過量激素，影響到內分泌的健康，導致不同程度的結節和腫瘤發生。

3. 長期壓力與恐懼則傷腎，過喜情緒對心血管造成過度衝擊，兩者皆會導致心血管疾病。

對於這類疾病，不良的心理和情緒壓力也是不可忽視的危險因素。這會突然給血管和內分泌帶來刺激，若臟腑已經受損，再受到刺激，受損程度就容易加重，嚴重時甚至會影響到生命安全。所以千萬別忽視臟腑受損所造成的問題。

那麼，癌症性格的人，一般有甚麼特點？

這類人的性格往往是比較憂鬱內向，感情不外露。或者過度壓抑自己的情緒，特別是不好的情緒，自己內心是傷心或者很氣憤時，也是把它壓抑在內，沒有表達或宣洩出來，總是生悶氣，甚至已經處於抑鬱狀態。

在生活中，只生悶氣，但是不會表露出來，給人感覺性格很好，似乎從來不會與人翻臉或爭拗，但其實內心可能早有埋怨，內心是比較痛苦和掙扎。有的人可能還有過精神創傷。

或者讓自己處於緊張和焦慮狀態中，而這可能並不是他人強加給自己的，而是自己給自己施加的壓力，自己過於完美主義，或者對未來過於焦慮不安。

又或者，過度否定自己，永遠覺得自己做得不好，一直在自我批評和反省。

不妨對照看看，如果上文說的這幾種情況，你都沒有，平時是比較開朗，樂天派的，請繼續保持，保持這樣的性格和穩定的情緒，對於臟腑和心理健康都是有好處的。

若符合上文說的其中一點或多點，建議及時改變，當你改變之後，或許會有所驚喜，原來一件事情的結果並沒有自己想的那麼差，而自己也並不是很差勁。若不知道如何改變，下面這些建議不妨參考一下。

當心中有不快時，不要一直憋著，不妨把它宣洩出來，只要方法合理，適當宣洩是有必要的。或者，可以自己往外面轉一圈，可以聽聽自己喜歡的音樂，也可以和閨密傾訴，不要讓它一直積壓在臟腑裏。

當你不知道現在做的這件事的結果是好是壞，不要一直陷入自我懷疑，覺得一定做不好，不妨往好的方面去想想，你怎麼看待它是很重要的，不要緊盯著不好的一面。凡事都有兩面性，即使最後的結果不是很理想，也可以從中總結出一些經驗，下次可能就會更好。

若果仍然未能釋懷解決心中負擔，可以嘗試針灸處理，借助針刺與艾灸平衡臟腑與內分泌功能，你會發現豁然開朗，一切恍如重新開始的新景象。

針刺：內關、啞門、心俞等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘七次一療程。

另外，也建議要對自己有自信。金無足赤人無完人，要看到自己的閃光點，別盲目把自己和別人做對比。

當然了，也不是說有上述性格的人就會得癌，大家也不要太過焦慮，這只是可能致病的一個因素，想要離癌症更遠，有很多後天因素是還是可以避免的，例如：抽煙、過量飲酒和過度肥胖等。

癌症的發展一般都不是突然的，若根據自己的實際情況，合理進行篩查，也有助於防患於未然。

總而言之，人的性格必定影響臟腑功能，同時可能跟患癌幾率有一定關聯。癌症性格，往往有以上這些特點，對照看看，希望你不是，若有其中一點，建議及時調理身體或作出改變，學會適當給自己減壓，讓自己重生。

希望藉著今次文章，和大家分享臨床所得的經驗，有助大家客觀分析。