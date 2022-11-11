隨著本地醫療水平愈來愈高，市民對醫療服務的要求亦相應提升——以往我們只會在生病時才看醫生，但現時講求「全人治療」，從預防、診斷、治療至復康等各個環節都一絲不苟。養和醫院的宗旨是「優質服務．卓越護理」，重視基層醫療及提升各個專科的醫療服務水平，達致「全人關顧」的目標。

養和醫院連續第二年榮獲《經濟通》2022健康同行夥伴大獎「醫療及專業服務」類別的「傑出全方位全人醫院」獎項，養和醫療集團首席醫療總監、養和醫院副院長陳煥堂醫生表示，院方一直秉持「優質服務．卓越護理」的宗旨，為病人提供全方位、全人醫療服務。早於政府大力推廣基層醫療之前，養和醫院在上世紀三十年代，已開始設有駐院家庭醫生；至千禧年代，更積極推廣家庭醫學及基層醫療，培訓部分醫生成為家庭醫學專科醫生。「每個市民都應有專屬的家庭醫生，清楚了解自己及整個家庭的健康狀況。有需要時，家庭醫生便可把病人轉介到專科；待治療後病情穩定，再由家庭醫生接手跟進。」現時除了跑馬地養和醫院，中環、北角、太古和筲箕灣亦設立家庭醫學及基層醫療中心，為更多市民服務。

養和醫院連續第二年榮獲《經濟通》2022健康同行夥伴大獎「醫療及專業服務」類別的「傑出全方位全人醫院」獎項

引進國際頂尖儀器治療癌症病人



陳煥堂醫生認為，要全方位照顧病人所需，必須同時齊備基層醫療與各項專科醫療服務。當中位於筲箕灣的「養和東區醫療中心」，設有癌症中心全方位涵蓋檢查、化療及標靶治療、復康等項目，並且採用全球頂尖的醫療儀器，例如磁力共振導航放射治療，以及即將落成全港獨有的質子治療系統等。陳醫生指，日後興建中的質子治療中心啟用，可提供住院服務，期望能夠打造成為一所癌症專科醫院，為不同類型及期數的癌症病人提供個人化治療，為本地病人帶來國際級醫療服務。



陳煥堂醫生指養和醫療集團致力為市民提供最專業的醫療服務，務求令市民得到全方位的照料。

另一方面，面對人口老化，長者醫療服務需求與日俱增，養和的長者醫健中心亦提供上門應診及社康護士服務。「我們也有臨終照顧及上門善終服務，讓患有末期疾病的長者可安心在家離世。」陳煥堂醫生說。養和目前有逾30個專科中心，提供跨專科團隊診治模式（Multi-disciplinary approach），針對病人不同需要提供個人化治療服務，全方位照顧患者的「身‧心‧靈」。

向染疫留家員工上門送藥

新冠疫情期間，養和群策群力堅守前線，為社區市民服務，包括推出視像診症、設立新冠疫苗接種中心，以及加強公私營協作，預留病床接收公立醫院住院病人。除了為市民服務，養和亦十分關顧自家員工。陳煥堂醫生指院方的感染控制組密切監察疫情變化，為員工提供防疫指引，以減低他們的憂慮。「疫情第五波高峰時，員工在所難免會從社區染疫。我們一直因應疫情變化為醫院及診所釐定各項合適的防疫措施，保護員工及病人。」院方除了為員工提供足夠的防疫裝備，亦要求員工上班前進行快速測試，確保工作環境安全。陳醫生亦提到，染疫員工在家隔離時，院方會派出義工隊上門送藥及其他物資，也提供心靈上的支援，希望可減低員工的不安。



說起義工隊，養和早在2009年成立「養和山村義工隊」，陳醫生更擔當「大隊長」，召集全院上下員工參與義工活動。「除了到學校舉行健康講座和探訪老人院，每年義工隊也有步行籌款活動，為指定慈善機構籌募經費，例如為心光盲人院及聖雅各福群會籌款購車，接送病友。」每年年尾則支持南華早報及香港電台舉辦的「愛心聖誕大行動」，以嘉年華形式做善事。陳醫生認為透過義工活動，不僅可增加員工之間的凝聚力，也能了解社會上不同人士的需要。「不論是醫療抑或義工服務，我們並不局限於醫院身處的社區，而是希望運用自身專業，讓更多有需要的市民受惠。」陳醫生表示。